Microsoft musi iść na ustępstwa. Złożył PlayStation ofertę

Sprawa przejęcia Activison Blizzard przez Microsoft z pewnością nie idzie zgodnie z planem. W tym momencie transakcja powinna zbliżać się do finalizacji. Jednak mocna opozycja ze strony PlayStation i dokładniejsze śledztwa kilku urzędów sprawę mocno utrudniają. Firma z Redmond musiała złożyć pewnego rodzaju obietnice, aby udobruchać wszystkie strony.

Microsoft składa PlayStation obietnicę

Na ten moment sprawa wygląda tak, że Microsoft chce za wszelką cenę zamknąć transakcję przejęcia Activision Blizzard, a PlayStation wszelkimi sposobami próbuje im w tym przeszkodzić. Swego rodzaju symbolem tej walki stała się seria Call of Duty. Japończycy przekonują, że z czasem gry przestaną być wydawane na ich konsolach, a Amerykanie temu zaprzeczają, chociaż jednocześnie mówią jedynie o czasowych zobowiązaniach.

Tymczasem urzędnicy w Wielkiej Brytanii, USA czy Unii Europejskiej sami nie mogą się zdecydować i uruchamiają dokładniejsze śledztwa, aby jeszcze lepiej przyjrzeć się sprawie. W ten sposób sprawa się przeciąga i niektórzy zaczynają wątpić, czy ostatecznie doczeka się szczęśliwej finalizacji.

Microsoft złożył podobno kilka obietnic, które mają przekonać wszystkie strony do transakcji i tym samym przybliżyć ich do przejęcia Activision Blizzard. To między innymi:

Honorowanie wszystkich wcześniejszych ustaleń oraz umów, podpisanych przez Activision Blizzard.

Wydawanie Call of Duty na PlayStation o 3 lata dłużej niż wynoszą aktualne zobowiązania.

Gwarancja, że Call of Duty będzie wydawane na PlayStation przez co najmniej 10 lat.

Bycie neutralnym w negocjacjach związkowych w Activision Blizzard.

Zapłacenie Activision Blizzard 3 mld dolarów, gdyby transakcja ostatecznie nie została sfinalizowana.

Sony na razie nie skomentowało tej oferty. Natomiast prezydent Microsoft — Brad Smith — powiedział w rozmowie z New York Times, że jeśli transakcja upadnie, to postawi to duży znak zapytania na podobnych przejęciach w nadchodzących latach. Jego zdaniem, gdyby próba wykupu odbyła się 4 lata temu, to już dawno sprawa byłaby szczęśliwe zakończona i nikt nie robiłby problemów.

Na ten moment Microsoft potrzebuje zgody aż 16 urzędów. Zgodę na przejęcie wyraziły tylko Brazylia i Arabia Saudyjska, a wkrótce to samo powinna zrobić też Serbia. Największą przeszkodą są na ten moment Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Unia Europejska.

