8 gier wypadnie z Xbox Game Pass. Pobierz zanim będzie za późno

Microsoft zapowiada, że kilka gier w najbliższym czasie opuści usługę Xbox Game Pass. Do ich zniknięcia nie pozostało wiele czasu, więc jeżeli planowałeś, którąś z nich ograć, to musisz się pośpieszyć.

Microsoft dba o to, by biblioteka Xbox Game Pass stale się rozrastała. Dlatego też, co miesiąc w usłudze pojawia się kilkadziesiąt nowych gier. Nie wszystkie jednak zostają na platformie na zawsze. Część z nich jest cyklicznie usuwana. Tym razem zniknie ich aż 8, więc trzeba się pospieszyć, jeżeli ktoś planuje ich przejście.

Xbox Game Pass 8 gier zniknie z platformy

Microsoft podał listę gier, które już wkrótce znikną z platformy Xbox Game Pass włącznie z datą, kiedy to nastąpi. Okazuje się, że wszystkie tytuły opuszczą usługę już 1 grudnia. Wśród nich znajduje się Mortal Shell, produkcja typu souls-like. Pełna lista gier, które znikną z platformy:

Final Fantasy XIII-2

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game

Undungeon

Mortal Shell

Mind Scanners

Warhammer 40,000: Battlesector

Archvale

Space Warlord Organ Trading Simulator

Zobacz: Risen powraca. Klasyk Piranha Bytes trafi na konsole

Zobacz: "Będę grał w grę", czyli o planach na święta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Microsoft oprac. własne