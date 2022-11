Knights of Honor II: Sovereign. Pokazano gameplay

Już wkrótce odbędzie się premiera gry strategicznej Knights of Honor II: Sovereign. Z tej okazji, producent udostępnił nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak wyglądać będzie rozgrywka.

Knights of Honor II: Sovereign jest grą studia Black Sea Games, a jej oficjalnym wydawcą zostało THQ Nordic. Do premiery tytuły nie pozostało zbyt wiele czasu, dlatego też producent postanowił udostępnić fragment rozgrywki, by przekonać niezdecydowanych do zakupu.

Wciel się w króla Aragonii i zjednocz królestwo Hiszpanii

Tym razem gracze zostali przeniesieni do małego królestwa Aragonii, by sprawdzić się w roli tamtejszego króla. Głównym celem scenariusza jest zjednoczenie pomniejszych państewek w jedno potężne, które będzie można nazwać Hiszpanią. Żeby to osiągnąć trzeba się uciec do siły i dyplomacji, by podporządkować sobie kluczowe miasta i prowincje.

Jest to tylko jedna z wielu historii, których można doświadczyć w Knights of Honor II: Sovereign, pierwszym projekcie firmy THQ Nordic z gatunku wielkich strategii. Gra ma zawierać głębię, jaką oferują najlepsze średniowieczne gry strategiczne, lecz twórcy postawili również na przystępność. Dzięki temu nie trzeba będzie przechodzić wielogodzinnego tutorialu, by zrozumieć podstawowe mechaniki.

Knights of Honor II: Sovereign zadebiutuje na PC w polskiej wersji językowej (z napisami) już 6 grudnia 2022.

Zobacz: TVP 4K z problemami. Widzowie skarżą się na jakość transmisji z Kataru

Zobacz: Canal+ Online z dużą zniżką. Filmy i seriale można oglądać taniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: THQ Nordic

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne