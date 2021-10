Samsung rzuca wyzwanie Microsoftowi i NVIDII. Stawia na gaming

Samsung w trakcie Developer Conference ogłosił wejście na nowy rynek. Koreańczycy rzucają wyzwanie NVIDII, Microsoftowi i Xboxowi, bowiem inwestują w usługę grania w chmurze.

Wiele osób przekonuje, że przyszłością gamingu są usługi grania w chmurze. Na ten moment trudno cokolwiek wyrokować. Nikt nie wie, jak rynek będzie wyglądał za kilka lat, a co dopiero mówić o dalszej perspektywie. Jednak chmura maluje się jako jedna z ciekawszych alternatyw. Z podobnego założenia najwyraźniej wychodzi Samsung, który postanowił rzucić rękawice NVIDII, Microsoftowi i Google. Koreańczycy ogłosili, że tworzą własną usługę grania w chmurze.

Samsung stawia na granie w chmurze

Informacja pojawiła się w trakcie imprezy Developer Conference. Ujawnił to Yongjae Kim, który w Samsungu pełni rolę starszego wiceprezesa ds. badań i rozwoju oprogramowania do wyświetlania (ang. Visual Display Software R&D). W trakcie swoje wystąpienia powiedział on, że:

Aby urozmaicić wybór gier na telewizorach Samsung Smart TV, opracowujemy nową platformę gier w chmurze [...] Oznacza to, że wkrótce będziesz mógł cieszyć się grami bez kupowania zaawansowanego sprzętu, a programiści mogą z łatwością zastosować wciągającą i immersyjną technologię Samsung Smart TV w nowych grach.

Niestety, to wszystko, czego się dowiedzieliśmy na temat usługi Samsunga. Wiemy jedynie, że będzie działać na telewizorach Koreańczyków ze Smart TV. Kiedy zostanie udostępniona? Jakie gry będą na niej działać? Jakie telewizory będą obsługiwać granie w chmurze? To wszystko na razie pozostaje tajemnicą. Być może więcej dowiemy się w nadchodzących dniach.

Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy Samsung interesuje się tym rynkiem. Już w 2012 roku firma nawiązała współpracę z Gaikai, które wtedy rozwijało usługę grania w chmurze. Jednak później marka za 380 mln dolarów została kupiona przez Sony, co prawdopodobnie opóźniło plany Samsunga.

