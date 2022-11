Vectra rozwiązała worek z prezentami. HBO Max na rok za darmo

Skończyła się czarnopiątkowa gorączką, przyszedł więc czas na kolejne szaleństwo – promocje z okazji zbliżających się świąt. Nowe propozycje przedstawił operator Vectra, kusząc między innymi darmowym HBO Max.

Już od wtorku, 29 listopada, nowi klienci decydujący się na zakup u operatora Vectra pakietu internetu światłowodowego o dowolnej prędkości z pakietem telewizji smart obejmującym 82, 139 lub 177 kanałów będą mogli skorzystać z HBO MAX od trzech, sześciu, do nawet dwunastu miesięcy bez dodatkowych opłat.

Na HBO MAX na rok w prezencie mogą liczyć klienci kupujący paczkę z pakietem platynowym, zawierającym 177 kanałów.

Co więcej, w ramach specjalnej oferty, za 29,99 zł/mies., obecni klienci mają okazję podnieść prędkość swojego internetu o dwa poziomy, czyli przykładowo z 150 Mb/s na 600 Mb/s, otrzymując przy tym w prezencie dostęp do serwisu Netflix na cały okres trwania umowy. Z kolei zwiększenie prędkości tylko o jeden poziom to koszt od 5 zł/mies.

Operator oferuje też możliwość skorzystania z Pakietów Premium, obejmujących kanały HBO, CANAL+ i Eleven Sports, bez wnoszenia jakichkolwiek opłat przez pierwsze 6 miesięcy. Daje to klientom dostęp do szerokiej liczby kanałów premium, gdzie mogą oglądać najnowsze hollywoodzkie produkcje filmowe, kultowe seriale, kreskówki dla dzieci, intrygujące dokumenty, jak również najciekawsze wydarzenia sportowe w wysokiej jakości.

Oferta świąteczna w Vectra rozpoczyna się 29 listopada i potrwa do 31 grudnia 2022 do godz. 23:59.

