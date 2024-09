iPhone 16 jest też w Play. Cenowo bez zaskoczenia

Fani Apple'a, którzy jednocześnie korzystają z fioletowej sieci, powinni być zadowoleni. Play rozpoczął przedsprzedaż najnowszych smartfonów iPhone 16 i iPhone 16 Plus, a także iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus: nowe kolory i układ aparatów

Nowe smartfony Apple'a, modele iPhone 16 i iPhone 16 Plus, dostępne są w Play we wszystkich wariantach kolorystycznych i pojemnościach pamięci. Klienci mogą wybrać kolor czarny, biały, różowy, zielony oraz niebieski, a także warianty z 128 GB, 256 GB lub 512 GB przestrzeni na dane.

Co nowego w debiutujących smartfonach? Przede wszystkim zmienione umiejscowienie aparatów, które teraz ułożone są pionowo z tyłu telefonu. Wewnątrz obudowy znajdziemy nowy, szybszy i bardziej energooszczędny procesor A18. Ulepszony aparat główny powinien sobie lepiej radzić w słabym oświetleniu, a nowy przycisk na obudowie umożliwić wygodne sterowanie parametrami zdjęcia.

iPhone 16 Plus różni się od podstawowego modelu jedynie większym, 6,7-calowym wyświetlaczem. Oba modele można kupić w Play w wygodnym systemie ratalnym 36 rat 0% w abonamencie. Cena podstawowego modelu iPhone'a 16 o pojemności 128 GB zaczyna się od 97,2 zł miesięcznie przy początkowej opłacie 499 zł.

iPhone 16 Pro i Pro Max: większe ekrany i zaawansowane funkcje

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dostępne są w Play we wszystkich kolorach i pojemnościach pamięci, od 128 GB aż do 1 TB. Oba modele mają zmienione rozmiary ekranów: model Pro ma ekran 6,3”, a model Pro Max aż 6,9”, co czyni go największym iPhonem w historii.

Wersje Pro wyposażone są w zaawansowane aparaty z funkcją nagrywania w Dolby Vision 4K przy 120 kl./s oraz nowy procesor A18 Pro, który zapewnia jeszcze lepszą wydajność i wsparcie dla generatywnej sztucznej inteligencji Apple Intelligence. Szkoda, że nie będzie jej w Europie, przynajmniej na razie.

Ceny iPhone'a 16 Pro w Play zaczynają się od 133,3 zł miesięcznie przy wpłacie 499 zł w systemie ratalnym 36 rat 0% w abonamencie.

Przedsprzedaż już trwa

Przedsprzedaż najnowszych iPhone'ów ruszyła na stronie www.play.pl. Regularna sprzedaż w salonach i online rozpocznie się za tydzień, 20 września 2024 roku. Dodatkowo, Play obniżył ceny iPhone’ów 14 i 15, które można teraz otrzymać w abonamencie za 69,4 zł i 86,1 zł w ratach 0% na 36 miesięcy przy wpłacie początkowej 499 zł.

