W T-Mobile rusza przedsprzedaż nowych produktów Apple. Sprawdź ceny

W T-Mobile Polska ruszyła przedsprzedaż najnowszych produktów firmy Apple. Są iPhone'y 16, są zegarki Apple Watch 10, są słuchawki AirPods 4.

Apple kilka dni temu zaprezentował swoje najnowsze urządzenia. Wśród nich znajdują się długo oczekiwane smartfony z serii iPhone 16, zegarki Apple Watch Series 10 oraz ulepszone słuchawki AirPods 4.

iPhone 16: potęga i elegancja

Nowe modele iPhone 16 i iPhone 16 Plus, napędzane przez układ A18, oraz iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max z układem A18 Pro, to wydajne i energooszczędne urządzenia, które powinny zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Smukłe ramki i większe wyświetlacze (6,3 cala w Pro i 6,9 cala w Pro Max) mają z kolei zapewnić niesamowite wrażenia wizualne. A to nie jedyne ulepszenia.

Apple Watch Series 10 i Ultra 2: elegancja i wytrzymałość

Nowe zegarki Apple Watch Series 10 są teraz smuklejsze, a do tego jeszcze większe niż wcześniej. Dzięki temu mogą się pochwalić największym i najbardziej zaawansowanym wyświetlaczem oraz dłuższą żywotnością baterii. Apple Watch Ultra 2 z kolei, zamknięty w czarnej kopercie z tytanu, może być idealnym towarzyszem sportowych wyzwań, oferując najjaśniejszy wyświetlacz w historii firmy.

AirPods 4: komfort i jakość dźwięku

Nowe słuchawki AirPods 4, dostępne również w wersji z aktywną redukcją hałasu, to najbardziej wygodne słuchawki o otwartej konstrukcji, jakie firma Apple kiedykolwiek stworzyła. AirPods Max w pięciu nowych wersjach kolorystycznych oraz z wejściem USB typu C to kolejny krok w stronę doskonałości dźwięku.

Już dostępne w T-Mobile

Najnowsze urządzenia Apple'a są już dostępne w przedsprzedaży w T-Mobile. Klienci indywidualni i biznesowi mogą je zakupić we wszystkich punktach operatora oraz online, w ofertach abonamentowych. iPhone'y dostępne są w ratach 24 i 36 miesięcy, a Apple Watche i AirPodsy w ratach 24 miesiące. Szczegóły w tabelach poniżej (kliknij, by powiększyć).

Ceny dla klientów indywidualnych:

Ceny dla klientów biznesowych:

Wszystkie złożone w czasie przedsprzedaży zamówienia mają zostać zrealizowane po 20 września tego roku.

Zobacz: T-Mobile rozdaje weekendowe rabaty na paliwo. To w ramach Magenta Moments

Zobacz: iPhone 16 w Plusie. W komplecie abonament z Apple One

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Apple, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile