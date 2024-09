iPhone 16 w Plusie. W komplecie abonament z Apple One

Dzisiaj, 13 września 2024 roku, rusza przedsprzedaż najnowszych iPhone'ów. Oferuje je między innymi sieć Plus, która przygotowała na tę okazję specjalne abonamenty głosowe połączone z subskrypcją Apple One. Zieloni chwalą się, że zrobili to jako pierwsi w Polsce.

Kilka dni temu firma Apple zaprezentowała swoje najnowsze smartfony, czyli modele iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Stanowią one kolejny etap ewolucji sprzętów giganta z Cupertino. Polaków z pewnością ucieszą ceny jeszcze niższe niż rok temu, gdy na rynku debiutowały modele oznaczone numerem 15.

Przedsprzedaż nowych iPhone'ów rusza dzisiaj, 13 września 2024 roku. Urządzenia te trafią między innymi do oferty sieci Plus, która na tę okazję przygotowała – jako pierwszy telekom w Polsce – specjalne abonamenty, dające dostęp do usługi Apple One. Rozwiązanie to łączy w sobie takie produkty, jak iCloud+, Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade.

Nowe iPhone'y 16 w Plusie

W ofercie Plusa dostępne będą wszystkie nowe modele Apple'a, czyli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Klienci mogą skorzystać z rat 0% na 12, 24 lub 36 miesięcy oraz programu Plus Wymiana, umożliwiającego wymianę telefonu na nowszy model już po dwóch latach. Są też dedykowane abonamenty. I tak, wybierając:

iPhone 16 128 GB zapłacimy 449 zł na start oraz np. 12 rat po 304,17 zł, łącznie 4099 zł ,

, iPhone 16 Pro 128 GB zapłacimy 599 zł na start oraz np. 12 rat po 395,83 zł, łącznie 5349 zł ,

, iPhone 16 Pro Max 256 GB zapłacimy 699 zł na start oraz np. 12 rat po 470,83 zł, łącznie 6349 zł.

Abonamenty głosowe z Apple One

Plus wprowadza unikalne abonamenty głosowe, które łączą w sobie usługi komórkowe z subskrypcją Apple One.

Tylko w Plusie, użytkownicy mogą wybrać jedną z taryf łączących usługi komórkowe wraz z subskrypcją w jednej, atrakcyjnej cenie, dla siebie lub dla całej rodziny.

– chwali się Plus

Wybierając:

Plus Apple One za 90 zł miesięcznie z rabatem otrzymujemy pakiet 100 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika,

z rabatem otrzymujemy pakiet 100 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika, Plus Apple One bez limitu GB za 120 zł miesięcznie z rabatem otrzymujemy nielimitowany dostęp do Internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika.

W Plusie można skorzystać także z ofert abonamentowych z kilkoma kartami SIM wraz z subskrypcją Apple One dla Rodziny, pozwalającą na utworzenie do 6 oddzielnych kont:

za 115 zł miesięcznie z rabatem klienci otrzymują 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny,

z rabatem klienci otrzymują 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny, za 145 zł miesięcznie z rabatem klienci otrzymują 3 karty SIM ze współdzielonymi 750 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny.

Analogiczna oferta jest dostępna dla małych i średnich firm za odpowiednio:

75 zł miesięcznie + VAT,

100 zł miesięcznie + VAT,

100 zł miesięcznie + VAT,

120 zł miesięcznie + VAT.

Apple One również jako samodzielna usługa

Posiadacze iPhone'a mogą również skorzystać z subskrypcji Apple One jako samodzielnej usługi w Plusie. Opcja dla jednego użytkownika kosztuje 39,99 zł miesięcznie, natomiast za wariant rodzinny trzeba zapłacić 49,99 zł miesięcznie. W obu wariantach klienci otrzymują pierwszy miesiąc gratis.

Więcej informacji o ofercie można znaleźć pod tym adresem.

