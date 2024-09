Ile dni Polak musi pracować na nowego iPhone'a? Mniej niż rok temu

Wczoraj firma Apple zaprezentowała iPhone'y z serii 16, a my przy okazji poznaliśmy polskie ceny tych urządzeń. Powstał też nowy Index iPhone'a 2024, dzięki któremu możemy się dowiedzieć, jak długo w różnych krajach trzeba pracować, żeby zarobić na nowy smartfon Apple'a.

9 września 2024 roku, czyli wyjątkowo w poniedziałek, w Cupertino odbyła się transmitowana na cały świat konferencja, podczas której Apple zaprezentował swoje najnowsze smartfony, modele iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Same urządzenia niczym szczególnym nas nie zaskoczyły, potwierdzając wcześniejsze przecieki. Zadowoleni powinni być za to polscy miłośnicy sprzętów z "nadgryzionym" jabłkiem na obudowie, ponieważ najnowsze iPhone'y są tańsze niż ich poprzednicy. A różnice są spore i mieszczą się w zakresie od 700 zł w przypadku najtańszego iPhone'a 16 128 GB do 1300 zł w przypadku iPhone'a 16 Pro Max 1 TB. Gdy porównamy "16-ki" do iPhone'ów 14, różnice będą jeszcze większe.

Ile dni pracy na nowego iPhone'a?

Jak co roku, serwis Picodi Polska przygotował Index iPhone'a, tym razem w edycji 2024. Zestawienie to pokazuje, ile dni musi pracować obywatel wybranych państw, zarabiający "średnią krajową", by kupić iPhone'a 16 Pro 128 GB. Oznacza to, że cena tego urządzenia została przeliczona na "roboczodni".

Według najnowszych danych GUS-u, średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 8278 zł brutto. Tymczasem iPhone 16 Pro 128 GB kosztuje u nas 5299 zł. Po przeliczeniu wychodzi, że aby sobie kupić ten smartfon, Polak dostający "średnią krajową" musi pracować 18,6 dni. To najmniej od początku publikacji Indexu iPhone'a. Wcześniejsze wyniki były takie:

32,5 dnia w 2018 roku,

31,8 dnia w 2019 roku,

28,3 dnia w 2020 roku,

25,9 dnia w 2021 roku,

27,6 dnia w 2022 roku,

23,2 dnia w 2023 roku.

A jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami? Najkrócej na nowego iPhone'a 16 Pro 128 GB musi pracować Szwajcar – tylko 4 dni. Na drugim końcu stawki mamy obywateli Turcji, którzy na ten smartfon muszą pracować średnio 72,9 dnia. Dane dotyczące innych państw znajdują się na poniższej infografice.

Źródło zdjęć: Apple, picodi.com

Źródło tekstu: picodi.com