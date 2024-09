Polskie ceny Apple iPhone 16 - są niespodzianki

Zadebiutowała nowa generacja telefonów Apple – iPhone 16 i iPhone 16 Plus oraz iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Znamy już ceny, jest pewne zaskoczenie – ile zapłacą za nie Polacy?

Firma Apple pokazała nową generację iPhone’ów 16. Wszystkie cztery modele będą dostępne w przedsprzedaży od 13 września od godziny 14:00, a pełna sprzedaż ruszy od 20 września.

iPhone 16 i iPhone 16 Pro – ceny w Polsce w dniu premiery

Nowe iPhone 16 i iPhone 16 Plus dostępne są w kolorach ultramaryna, berylowa zieleń, różowy, biały i czarny. Modele iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max oferowane są w kolorach tytan pustynny, tytan naturalny, tytan biały i tytan czarny. A ile dokładnie kosztują?

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max 128 GB 3999 zł 4499 zł 5299 zł - 256 GB 4499 zł 4999 zł 5799 zł 6299 zł 512 GB 5499 zł 5999 zł 6799 zł 7299 zł 1 TB - - 7799 zł 8299 zł



Co zaskakuje? Telefony Apple znów staniały w porównaniu do poprzedniej generacji. Podobnie było między seriami iPhone 14 a iPhone 15. W tym roku wygląda to jeszcze lepiej. W dniu premiery najtańszy iPhone 15 128 GB kosztował 4699 zł, teraz wystarczy przygotować tylko 3999 zł.

Analogicznie jest z modelami z serii iPhone 16 Pro – rok temu na iPhone’a 15 Pro w najtańszym wariancie 128 GB trzeba było wydać 5999 zł, teraz jego następca kosztuje tylko 5299 zł. Różnica 700 zł to naprawdę niezła oszczędność.

Rok temu topowy iPhone 15 Pro Max 1 TB kosztował aż 9599 zł, teraz jego następca wyciągnie nam z kieszeni tylko 8299 zł. To jest 1300 zł różnicy – spora kwota.

Wciąż jest drogo, ale nie są to ceny, na widok których fani Apple uderzą się w czoło i z jękiem osuną na kolana. Nowe iPhone’y 16 mogą dzięki temu przyciągnąć także część użytkowników Androida, teraz bardziej skłonnych, by zanurzyć się w świecie Apple.

