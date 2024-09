Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max - nowy wymiar luksusu

Apple zaprezentował nowe wersje topowych iPhone'ów Pro i Pro Max. Przekonajmy się, czy warto je wymienić stare iPhone'y na Apple iPhone 16 Pro i Pro Max.

Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max mają nowe ekrany

Tytan Grade 5 i ekrany 6,3 oraz 6,9 cala. Do tego dochodzi najlepsza bateria w historii — to dużo obietnic jak na początek. Telefony bazują na chipach Apple A18 Pro ze zwiększoną przepustowością pamięci i procesem technologicznym 3 nm 2. generacji. Ray tracing jest teraz 2x szybszy niż poprzednio za sprawą nowej, 6-rdzeniowej grafiki.

Advanced media to kopresory odpowiedzialne za obsługę złącza USB czy kodowanie ProRes, zarezerwowane dla urządzeń serii Pro.

Druga generacja 48 Mpix, czyli porozmawiajmy o zdjęciach

Zarówno główny aparat (24 mm, F/1.78), jak i ultraszerokokątny mają teraz matryce 48 Mpix, w tym z trybem makro dla ultraszerokiego kąta. Tetrapryzmatyczny zoom 5x trafił teraz do obu wariantów telefonu, też do Pro. Dotykowy spust aparatu służy nie tylko do zarządzania zoomem, ale też np. do wyboru efektów kolorystycznych.

Największą nowością w dziedzinie wideo jest możliwość nagrywania filmów 4K z prędkością 120 klatek na sekundę — Cinematic Slowmotion. Szybkość wideo zmienić możemy już w nagranym filmie, co ułatwia edycję z poziomu telefonu. Fajnym datkiem jest siatka prezentująca formaty stosowane w Social Mediach.

Jeszcze lepsze mikrofony pozwalają na nagrywanie dźwięku 3D z jakością, którą Apple nazywa studyjną. Audio Mix rozpoznaje dźwięki otoczenia na nagraniach, pozwalając na usunięcie głosów w tle, a tryb Studio ma nawet dodawanie efektów. Z kolei Cinematic trzyma głosy aktorów na pierwszym planie, zostawiając cały dźwięk tła w tle.

Ceny i dostępność

Przedsprzedaż nowych iPhone'ów rusza w piątek 13 września, a regularna sprzedaż 20 września. Ceny zaczynają się od 999 dolarów dla iPhone 16 Pro i od 1199 dolarów dla modelu 16 Pro Max. W Polsce to odpowiednio od 5299 zł i od 6299 zł za opcję 128 GB Pro i 256 GB Pro Max (najniższy Pro Max ma więcej pamięci), po nawet 7799 zł i 8299 zł za wariant 1 TB.

