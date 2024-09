Apple iPhone 16 - potrafi (trochę) więcej

Apple zaprezentował 16. generację iPhone'ów. Apple iPhone 16 nadal ma 2 aparaty, 16 Pro i Pro Max trzy. Najważniejsze jednak jest to, że mamy wreszcie 8 GB pamięci RAM nie tylko w wariantach Pro.

Apple zaprezentował podczas najważniejszego jego eventu w roku nowe iPhone'y. 85% aluminium, użytego do jego produkcji, pochodzi z recyklingu. Ekran pokryty został powłoką ceramiczną zapewniającą wyższą wytrzymałość niż do tej pory.

Maksymalna jasność ekranu to teraz 2000 nitów, a na obudowie pojawia się programowalny Action Button znany z iPhone'ów 15 Pro. Drugi nowy przycisk to dotykowy spust aparatu, dający też dostęp do zoomu.

Procesor Apple A18 z 2x wydajniejszym uczeniem maszynowym ma pozwolić na korzystanie z funkcji AI bezpośrednio na telefonie. Procesor został wykonany w procesie technologicznym 3 nm drugiej generacji i dostał nową, 5-rdzeniową grafikę.

Firma postanowiła nieco zwiększyć pojemność akumulatorów, co w połączeniu z iOS 18 oraz nowym procesorem ma pozwolić na dłuższy czas pracy.

Nowe funkcje foto

Camera Control, czyli dotykowy przycisk spustu aparatu pozwala automatycznie uruchomić aparat, przytrzymany zaczyna nagrywać wideo. Przycisk pokryto kryształem szafiru, co zapewnić ma mu wyjątkową wytrzymałość. Przycisk rozpoznaje dociśnięcie palca i lekkie przyciśnięcie dające dostęp do zoomu czy kontroli nad przysłoną.

Aparat 48 Mpix pozwala na 2x bezstratny zoom 12 Mpix. Do tego mamy grupowanie pikseli do idealnych 24 Mpix, znane z iPhone'a 15 Pro. Zmiany dotyczą też ultra szerokiego kąta, który zyskał autofocus i obiektyw o wyższej jasności. Co więcej, jest on też furtką do zdjęć makro.

Układ aparatów jeden nad drugim pozwala na tworzenie zdjęć i filmów klasy Spatial — czyli przestrzennych, które można potem oglądać na Apple Vision Pro.

Apple Intelligence — coś, czego w Polsce, póki co nie będzie

Losy Apple Intelligence w Europie, a więc i w Polsce są w tym momencie niepewne. Pakiet narzędzi Apple'a analizuje wszystkie teksty, tworząc podsumowania czy tłumaczenia w locie, potrafi znaleźć duplikaty zdjęć w galerii czy zadawać pytania do Siri o bardzo prywatne rzeczy, tak jakby była naszą koleżanką, z dostępem do wszystkich naszych danych.

Integracja z funkcjami aparatu daje Apple Intelligence oczy. Rozpozna psa na spacerze, pokaże menu restauracji, którą sfotografujemy czy sprawdzi ile kosztuje rower na ulicy.

W przyszłym miesiącu rusza beta w USA, w grudniu dojdą kolejne kraje, spoza EU, o Polsce cisza.

Cena i dostępność

Apple iPhone 16 i 16 Plus trafią do sklepów 20 września. Wcześniej będzie można skorzystać z przedsprzedaży. Ceny to 799 i 899 dolarów, czyli takie jak przed rokiem. W Polsce ceny zaczynają się od 3999 zł za Apple iPhone 16 128 GB i od 4499 zł za Apple iPhone 16 Plus 128 GB.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, oprac. wł