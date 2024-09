Te rowery to bajka. Sharp z ciekawymi nowościami na IFA 2024

Firma Sharp jest w Polsce dobrze znana dzięki atrakcyjnej ofercie telewizorów i sprzętu audio. Ale na targach IFA 2024 w Berlinie producent skradł moje serce czymś zupełnie innym. Sharp chce iść za ciosem i pracuje nad kolejnymi rowerami elektrycznymi.

Zdradzę Wam pewną tajemnicę. Udało mi się bowiem dostać do ekskluzywnej strefy firmy Sharp, która skrywała dużą niespodziankę. Jak pisaliśmy jakiś czas temu na Telepolis.pl, firma ta postawiła ostatnimi czasy na rowery elektryczne, a jak pokazał nasz test, z całkiem dobrymi efektami. Teraz Sharp poszedł za ciosem i chce rozszerzać swoją ofertę, a ja, jako zapalony cyklista, nie mogłem oderwać oczu od nowych “dwukółek” od Japończyków.

Eleganckie rowery elektryczne dla każdego

Miałem okazję już wcześniej przyjrzeć się modelom BK-GS03 oraz BK-RS08 i przy wielu swoich zaletach miały też dwa dość istotne ograniczenia – były dostosowane głównie do szybkiej jazdy po mieście po asfalcie i były adresowane do bardziej majętnej grupy odbiorców. Żaden rower nie jest do wszystkiego i dla wszystkich, ale po cichu liczyłem, że ten rewelacyjny sznyt w designie trafi nie tylko do tej kategorii odbiorców. I Sharp mnie nie zawiódł.

Tegoroczna oferta przedstawiona podczas targów IFA w Berlinie obejmowała prawie 20 rowerów elektrycznych. Co prawda były to na razie tylko prototypy, stąd nie każdy z nich może ostatecznie trafić do sprzedaży, ale osobiście byłoby mi bardzo szkoda, gdyby któryś jednak nie był do kupienia. Japończycy zrobili bowiem świetny research i byli w stanie dopasować swoje produkty do różnych potrzeb, ale i trendów na rynku. Jak więc prezentuje się ta oferta?

Mamy tu rowery z takich grup jak miejskie, składane, cargo, trekkingowe, a nawet tzw. fatbike. Te dwie pierwsze kategorie mają prawdopodobnie kosztować nawet od 1000 do 1500 euro. Ostateczna cena, także w złotych to jeszcze kwestia czasu, ale nawet przy zwykłym przeliczniku widać, że producent tworzy naprawdę ciekawą propozycję. Do tej pory okolice 4000 złotych za rower elektryczny w większości były zdominowane przez mało znane marki. Sharp ma szansę pokazać, że da się zrobić naprawdę solidny rower elektryczny za mniej niż pięć tysięcy.

W teren z elegancją

Ale rowery składane i miejskie to nie jedyne atrakcje od Sharpa w sekcji mobilnej. Na targach IFA w Berlinie można było bowiem znaleźć także rowery cargo z przygotowanymi miejscami na transport większych rzeczy. Rozwiązanie coraz popularniejsze także i w polskich miastach, a przy dodatkowym bagażu wsparcie elektryka będzie jak znalazł. A wszystko to, tak jak i pozostałe modele, zostało wykonane w niezwykle eleganckim stylu.

Producent nie zapomniał także o fanach podróży pozamiejskich. Poza rowerami trekkingowymi, wyposażonymi chociażby w przednie amortyzatory SR Suntour, znalazło się też miejsce dla fatbike’ów. Te przypominające momentami motory bicykle dzięki szerokim oponom i wsparciu silnika elektrycznego powinny świetnie sprawdzić się do jazdy po bardzo wymagającym terenie. Już nie mogę się doczekać, by to sprawdzić. Tym bardziej, że firma korzysta z patentu MotoBoost Crank, dzięki czemu kręcenie pedałami ma być jeszcze bardziej efektywne.

Radiowy oldschool i oczekiwane telewizory

Na IFA w Berlinie miałem też okazję zobaczyć kilka nowości ze sprawdzonych już na naszym rynku dla Sharpa obszarów audio i telewizorów. Jako fan klimatów retro w oko szczególnie wpadło mi kieszonkowe radio Sharp DR-P520 „Osaka”, które korzysta z technologii BestTune®, łączącej jednocześnie FM, DAB i DAB+. Jest nawet gniazdo słuchawkowe! Sharp wprowadza też na rynek serię Q, która łączy w sobie najnowsze technologie z wyjątkowym wzornictwem i atrakcyjną ceną dla konsumentów. Ten sprzęt może świetnie łączyć się z propozycjami z oferty telewizorów.

Podczas targów można było zobaczyć modele z serii GR8 i GP7, oba to modele AQUOS 4K TV z technologią QLED, które zadebiutowały dopiero co na polskim rynku. W połączeniu z systemem dźwiękowym 2.1 od Harman-Kardon i wsparciem dla Dolby Atmos i DTS:X zapowiada się na świetną ucztę audio-wizualną.

Na osobny akapit zasługuje jeszcze jedna, miła dla Polaków drobnostka. Zarówno na IFA w Berlinie jak i już na domowych seansach w modelach z serii GM6 (debiutujących niedługo także w Polsce razem z dodaną opcją korzystania z serwisu Player), GP7 i GR8 wgrany będzie domyślnie film prezentujący niektóre najpiękniejsze miejscach w naszym kraju. Materiał ma wyświetlać się domyślnie po uruchomieniu telewizora. Prosta rzecz, a jak cieszy, że kadry te trafią do innych osób w Europie, co będzie darmową promocją naszego kraju.

