Sharp kusi nowym, tanim soundbarem z Dolby Atmos i e-bikiem

Sharp wjeżdża w Polsce w drugi kwartał z ambitnymi planami. Do portfolio słynnego producenta dołączył właśnie nowy i dość atrakcyjny cenowo soundbar Dolby Atmos. W planach także nowe telewizory i… e-bike.

Nowy soundbar HT-SB700 został opracowany z myślą o małych i średnich pomieszczeniach. Prezentuje minimalistyczny design w połączeniu z dźwiękiem przestrzennym 3D. To 2.0.2-kanałowy soundbar, który dekoduje i odtwarza także inne formaty audio, takie jak Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD. HT-SB700 oferuje szeroką gamę połączeń, w tym Bluetooth 5.3 (z kodekami SBC i AAC), HDMI (z eARC i CEC), a także wejścia optyczne i Aux. Idealnie sprawdzi się z telewizorami starszej generacji, które nie posiadają funkcji dźwięku przestrzennego, znacznie poprawiając wrażenia audio.

e-Rower w drodze

To jednak nie jedyna nowość, którą producent planuje na najbliższe miesiące. Nowe produkty zaplanowane na polski rynek zostały już pokazane. Wśród nich zdecydowanie najmniej typowym w portfolio japońskiej firmy jest rower elektryczny. Do Europy, w tym także do Polski mają trafić dwa modele: BK-GS03 oraz BK-RS08. Więcej o nich możecie posłuchać w naszym materiale wideo.

Oczywiście Sharp nie odpuszcza też oferty telewizorów. Każdy z nowych egzemplarzy ma być wyposażony w powłokę QLED. Wśród nich między innymi serie GP6 i GP7 – obie oferujące 4K Ultra HD oraz nagłośnienie Harman/Kardon. W tym pierwszym przypadku najmniejszy, 43-calowy telewizor będzie kosztować raptem 1700 złotych. Z kolei największy, 75-calowy GP7 to wydatek droższy o równe trzy tysiące. Oczywiście dostępne będą także inne rozmiary tych serii. Premiera jest spodziewana w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Natomiast wspomniany soundbar Sharp HT-SB700 jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 999 PLN.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, informacja prasowa

Źródło tekstu: Informacja prasowa