iPhone 15 – ceny w Polsce. Jest pewien szok

Ile trzeba zapłacić w Polsce za nowego iPhone'a 15? Podajemy ceny wszystkich wariantów.

Nowy iPhone 15 być może nie wprowadza rewolucji, ale na pewno będzie jednym z najpopularniejszych smartfonów tego roku. Ile dokładnie będzie na niego musiał wydać typowy Kowalski?

iPhone 15 i iPhone 15 Pro - ceny w Polsce w dniu premiery

Co ciekawe - w większości przypadków mniej niż za zeszłorocznego iPhone'a 14 w dniu premiery. Ceny podstawowego iPhone'a 15 startują od 4699 zł w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Za jego poprzednika trzeba było zapłacić 5199 zł. Mówimy więc o 500 zł "oszczędności", choć trzeba zauważyć, że kwota nadal do niskich nie należy.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 128 GB 4699 zł 5299 zł 5999 zł - 256 GB 5299 zł 5899 zł 6599 zł 7199 zł 512 GB 6499 zł 7099 zł 7799 zł 8399 zł 1 TB - - 8999 zł 9599 zł



Podobnie zresztą ma się sprawa z wersją Pro. Za iPhone'a 15 Pro 128 GB zapłacimy 5999 zł, podczas gdy jego poprzednik był o 500 zł droższy. Dla odmiany ceny wariantu Pro Max startują z tego samego pułapu, 7199 zł, aczkolwiek jest tu jedna istotna różnica. Rok temu za takie pieniądze czekał na nas iPhone 14 Pro Max w wersji 128 GB. W tym roku najbiedniejszy wariant iPhone'a 15 Pro Max to opcja 256 GB i właśnie do niego odnosi się wspomniana kwota.

Niższe ceny premierowe nowych iPhone'ów to bez dwóch zdań miła niespodzianka. Szkoda jedynie, że w dalszym ciągu są one zaporowe, a zmiany wprowadzone w nowej generacji urządzeń to raczej kosmetyka, a nie rewolucja. Podejrzewam jednak, że nie przeszkodzi to gigantowi z Cupertino w odfajkowaniu kolejnego sukcesu sprzedażowego.

iPhone 15 - przedsprzedaż i data premiery

Przedsprzedaż iPhone'a 15 ruszy 15 września 2023 o godzinie 14:00, natomiast do sklepów telefon trafi 22 września. Dotyczy to wszystkich wariantów urządzenia.

