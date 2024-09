Plus ma światłowód z krótką umową. Przyda się studentom

Zbliżający się rok akademicki to czas, kiedy studenci intensywnie poszukują niezawodnego i szybkiego Internetu, który zapewni im zarówno efektywną naukę, jak i rozrywkę na odpowiednim poziomie. Mogą oni skorzystać z promocji, w ramach której z oferty Plus Światłowód skorzystają po podpisaniu umowy na 12 miesięcy.

Studenci często zmieniają miejsce zamieszkania, dlatego nie chcą się wiązać długimi umowami, szczególnie na takie usługi stacjonarne, jak Internet światłowodowy. Dlatego Plus z myślą o nich przygotował ofertę na swój światłowód z umową na 12 miesięcy. Jego cena zaczyna się już od 19 zł miesięcznie.

Dla osób, które posiadają lub zdecydują się na abonament głosowy Plusa za minimum 44 zł miesięcznie lub telewizję Polsat Box za minimum 19 zł miesięcznie, dostępne są następujące warianty:

wariant S: do 300 Mb/s za 19 zł miesięcznie ,

, wariant M: do 600 Mb/s za 29 zł miesięcznie ,

, wariant L: do 1 Gb/s za 39 zł miesięcznie ,

, wariant XL: do 2 Gb/s za 69 zł miesięcznie.

Dodatkowo, w ramach umowy, studenci otrzymują bezpłatnie router Wi-Fi, który ma im umożliwić korzystanie z szybkiego Internetu w każdym pokoju, bez konieczności używania kabli.

Rozrywka na wyciągnięcie ręki

Studenci nie żyją samą nauką. Plus oferuje również pakiet streamingowy All In Streaming, który można dokupić w cenie niższej niż bilet do kina. Pakiet ten zapewnia dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali oraz kanałów telewizyjnych na platformach takich jak Disney+, Max i Polsat Box Go Plus. W zależności od wybranego wariantu oferty Plus Światłowód, pakiet trzech streamingów można nabyć w cenie od 25 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje o ofercie Internetu dla studentów można znaleźć pod tym adresem.

