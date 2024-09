Plus szykuje nowe promocje. Jedna z opłat pójdzie mocno w górę

Plus zapowiada wprowadzenie nowych promocji dla swoich klientów, którzy wybierają się do Wielkiej Brytanii lub na Gibraltar. Dzięki nim korzystanie z usług komórkowych w roamingu będzie znacznie łagodniejsze dla portfela.

1 października 2024 roku Plus uruchomi nowe promocje "Brytyjska 6" oraz "Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 6". Dzięki nim, do końca tego roku, użytkownicy będą mogli korzystać z atrakcyjnych stawek za połączenia, SMS-y, MMS-y oraz transmisję danych w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.

Nowe stawki będą się różnić w zależności od posiadanej oferty. W abonamencie będą one wyglądać tak:

połączenia głosowe: 0,29 zł/min (naliczanie sekundowe) za połączenia do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, a także za połączenie odebrane na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru,

0,29 zł/min (naliczanie sekundowe) za połączenia do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, a także za połączenie odebrane na terenie Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, SMS: 0,23 zł za wiadomość wysłaną do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru,

0,23 zł za wiadomość wysłaną do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, MMS: 0,23 zł za wiadomość wysłaną do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, a także za wiadomość odebraną w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze,

0,23 zł za wiadomość wysłaną do Polski oraz w obrębie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, a także za wiadomość odebraną w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze, transmisja danych: 59 zł/GB (rozliczane co 1 KB).

W porównaniu z promocją "Brytyjska 5", wzrośnie opłata za transmisję danych (było 29 zł za 1 GB).

Tak z kolei prezentują się nowe stawki dla użytkowników ofert na kartę oraz Mix:

połączenia głosowe: taryfa Prosto na Kartę oraz Mix X: 0,35 zł/min (naliczanie sekundowe), taryfa Nowy Plush oraz Plus Elastyczna na Kartę: 0,59 zł/min (naliczanie sekundowe),

SMS: taryfa Prosto na Kartę oraz Mix X: 0,35 zł za wiadomość, taryfa Nowy Plush oraz Plus Elastyczna na Kartę: 0,59 zł za wiadomość,

MMS: taryfa Prosto na Kartę oraz Mix X: 0,35 zł za wiadomość, Taryfa Nowy Plush oraz Plus Elastyczna na Kartę: 0,59 zł za wiadomość,

transmisja danych: 99 zł/GB (rozliczane co 100 KB).

W tym przypadku podwyżki będą następujące, w porównaniu z aktualnie obowiązującą promocją dla prepaida:

SMS w taryfach Nowy Plush oraz Plus Elastyczna na kartę podrożeje z 0,39 zł do 0,59 zł,

transmisja danych podrożeje z 29 zł do 99 zł za 1 GB. Zmieni się też sposób rozliczania z "co 1 kB" na "co 100 kB".

Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, będą one takie same jak dla państw Unii Europejskiej, zgodnie z cennikiem właściwym dla taryfy lub promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta abonent.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminach promocji "Brytyjska 6" oraz "Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 6".

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 października 2024 r. Ponieważ zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Polkomtel Sp. z o.o. może dochodzić od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

– informuje Plus w komunikacie

Co prawda w porównaniu z aktualnie obowiązującymi promocjami dla Wielkiej Brytanii niektóre opłaty się podniosą, to jednak stanowią one wciąż bardzo dużą obniżkę w stosunku do standardowych stawek z cennika. Na przykład w przypadku oferty abonamentowej Plusa stawki roamingowe w Wielkiej Brytanii bez promocji byłyby takie:

6,15 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,

3,08 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,

0,99 zł za wysłanie SMS-a,

od 3,43 zł do 7,06 zł za wysłanie MMS-a, zależnie od kierunku,

3,02 zł za odebranie wiadomości MMS,

2,46 zł za przesłanie 50 kB danych, czyli 49200 zł za 1 GB.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: Plus