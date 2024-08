Przenieś numer do Plusa lub Plusha, a dostaniesz smartfon za pół ceny

Plus przygotował promocję dla osób, które przeniosą swój numer do tej sieci lub do Plusha. W jej ramach można otrzymać wybrane urządzenia 50% taniej.

Zbliżający się wielkimi krokami wrzesień to miesiąc, który zachęca do przemyślenia swojego domowego budżetu i weryfikacji wydatków. To również idealny moment na rozważenie zmiany operatora komórkowego. Wśród wielu dostępnych ofert na rynku, znalazła się propozycja Plusa i Plusha. Dzięki niej można nabyć wybrane urządzenia o 50% taniej. To może być dobra okazja na zakup nowego smartfonu lub smartwatcha.

Korzyści za przeniesienie numeru

Operator Plusa i Plusha przygotował dla swoich nowych klientów specjalne oferty. Na decydujących się przenieść numer do jednej z tych sieci czeka możliwość zakupu nowoczesnych urządzeń w korzystniejszych cenach, rozłożonych na raty 0%.

W ramach promocji, za połowę ceny można kupić:

Smartfon Samsung Galaxy A55 5G 8/128 GB (nasz test) – dostępny za 999,04 zł (1 zł na start, następnie 12 rat po 83,17 zł/mies.). To nowoczesny smartfon z szybkim procesorem i dużą ilością pamięci, który idealnie sprawdzi się zarówno do codziennego użytku, jak i pracy.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12/256GB (nasz test) – można go nabyć za 2598,84 zł (249 zł na start, 12 rat po 195,82 zł/mies.). To urządzenie wyróżniające się innowacyjnym designem i wysoką funkcjonalnością, idealne dla osób ceniących sobie zarówno nowoczesność, jak i elegancję.

Smartfon Realme 12+ 5G 8/256 GB – dostępny za jedyne 799 zł (1 zł na start, 12 rat po 66,50 zł/mies.). To świetny wybór dla osób szukających wydajnego smartfonu w przystępnej cenie.

Zegarek Samsung Galaxy Watch Ultra – za 1449,04 zł (1 zł na start, 12 rat po 120,67 zł/mies.). To zaawansowany zegarek z funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności, który doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Warunki skorzystania z promocji

Aby skorzystać z pokazanej wyżej oferty, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, konieczne jest podpisanie nowej umowy abonamentowej w ramach jednej z promocji dostępnych w Plusie lub Plushu, skierowanej do osób przenoszących numer. Oferta jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Plusa oraz na stronie Plusha.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus