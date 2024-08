Plus tnie ceny. Ten pakiet dostaniesz już za 25 zł

Wszyscy na ogół podnoszą ceny, a Plus postanowił je obniżyć. Dzięki temu, w zależności od posiadanej taryfy, abonenci zielonej sieci mogą cieszyć się dostępem do trzech platform streamingowych nawet za 25 zł miesięcznie.

W obliczu rosnących cen na rynku, Plus wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując unikalny pakiet streamingowy w bardziej atrakcyjnej cenie. Dzięki temu, abonenci mogą cieszyć się dostępem do trzech popularnych platform – Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus – już od 25 zł miesięcznie, w zależności od wybranego abonamentu głosowego lub internetowego.

Zbliżająca się jesień sprzyja nadrobieniu zaległości filmowo-serialowych. Plus jest jedynym operatorem, który umożliwia dostęp do trzech platform streamingowych w jednym pakiecie i w tak niskiej cenie, oferując tym samym wyjątkową swobodę wyboru oraz oszczędności.

Im więcej, tym taniej

Cena pakietu All In Streaming, składającego się z usług Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus, zależy od wybranego abonamentu głosowego lub internetowego. Wybierając wyższe pakiety abonamentowe, klienci mogą liczyć nie tylko na większą liczbę gigabajtów danych do przesłania, ale także na niższą cenę za usługę streamingową.

Przykładowe oferty:

Abonament XL za 99 zł/mies.: 250 GB Internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet streamingowy za 25 zł miesięcznie. To cena porównywalna lub nawet niższa niż koszt jednego biletu do kina.

Abonament L za 69 zł/mies.: 120 GB Internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet All In Streaming za 30 zł miesięcznie.

Abonament M za 59 zł/mies.: 50 GB Internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do produkcji filmowych i serialowych w cenie 40 zł miesięcznie.

Dzięki tej ofercie, Plus zapewnia swoim klientom nie tylko dostęp do najlepszych treści streamingowych, ale również zauważalne oszczędności. Wcześniej pakiet All In Streaming był wyceniony na 69 zł miesięcznie. To doskonała okazja, aby cieszyć się ulubionymi filmami i serialami bez obaw o wysokie koszty.

