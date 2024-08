Plus przyspiesza. Światłowodem teraz do 2 Gb/s

Plus rozszerza swoją ofertę światłowodową o nowy wariant z szybkością do 2 Gb/s. Można też trochę zaoszczędzić, łącząc usługę z telewizją Polsat Box czy pakietem All In Streaming.

Plus Światłowód XL z szybkością do 2 Gb/s to atrakcyjne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które potrzebują szybkiego i stabilnego połączenia. Dzięki tej ofercie, możliwe jest jednoczesne korzystanie z wielu urządzeń bez utraty jakości połączenia, co może być kluczowe zarówno podczas pracy zdalnej, jak i korzystania z rozrywek online.

Wybierając Plus Światłowód w wersji XL, klienci mogą skorzystać z promocyjnej ceny. Posiadacze telewizji Polsat Box za co najmniej 19 zł miesięcznie lub abonamentu głosowego Plusa za co najmniej 44 zł miesięcznie zapłacą 69 zł miesięcznie przez pierwszy rok. Po okresie promocyjnym opłata miesięczna wzrośnie do 90 zł.

Telewizja i streaming w jednym

Nowi klienci mogą wybrać Plus Światłowód XL z telewizją Polsat Box, na przykład z pakietem S, który daje dostęp do 57 kanałów. Cena promocyjna wyniesie wtedy 69 zł miesięcznie przez pierwszy rok. Od 13. miesiąca opłata wzrośnie do 120 zł/mies.

Można też wybierać spośród innych szybkości wraz z na przykład pakietem telewizyjnym S Polsat Box już od 19 zł miesięcznie przez rok.

Do zestawu można dokupić All In Streaming. To zestaw trzech serwisów streamingowych: Disney+, MAX oraz Polsat Box Go Plus, które razem oferują szeroki wybór filmów i seriali. Jest to oferta pozwalająca na dostęp do bogatej biblioteki treści w cenie niższej niż subskrypcja pojedynczego serwisu. W przypadku dokupienia All In Sreaming do oferty Plus Światłowód XL 2 Gb/s, cena za pakiet streamingowy wyniesie 25 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem. Plus Światłowód z szybkością do 2 Gb/s dostępny jest w wybranych lokalizacjach.

