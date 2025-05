Oto najmniejszy dysk SSD na świecie. Użytkownicy MacBooków będą wniebowzięci

A dokładniej o najmniejszym na świecie dysku SSD USB-C. Ten niewielki gadżet został właśnie zaprezentowany przez japońską markę Suneast. Oferuje on wymiary 10.6 × 20 × 13.5 mm, oraz waży jedynie 2,8 grama. Tym samym ledwo wystaje on poza port USB-C. To natomiast znacznie ogranicza możliwość jego wyłamania. Tym samym może służyć nie tylko jako narzędzie do przenoszenia danych, a po prostu bezpieczny magazyn pamięci dla smartfonów, tabletów, czy komputerów, w których nie da się powiększyć przestrzeni dyskowej.