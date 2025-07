Takie GoPro kosztuje dwa tysiące. W Biedronce za 89,90 zł

Kamera sportowa Forever SC-200 - idealny sprzęt na wakacje

Forever SC-200 to kamera sportowa, która zaskakuje funkcjonalnością i jakością wykonania w bardzo przystępnej cenie. To sprzęt, który docenią zarówno amatorzy sportów ekstremalnych, jak i osoby szukające niezawodnego rejestratora do codziennych wyzwań.

Sprzęt jest malutki i waży zaledwie 44 gramy, co sprawia, że kompletnie nie czujemy jej w bagażu i możemy zabrać ją absolutnie wszędzie. Obudowa, wykonana z karbowanego tworzywa jest solidna, a jednocześnie przyjemna w dotyku i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wodoodporność i odporność na kurz pozwalają korzystać z niej w każdych warunkach pogodowych, także podczas deszczu czy sportów wodnych.

Kamera oferuje nagrywanie w jakości Full HD 1080p, a więc idealnej zarówno do Social Mediów, jak i do oglądania na telewizorze. A będzie co oglądać, bo ten miniaturowy sprzęt można łatwo przyczepić do roweru, deskorolki czy nawet kasku podczas skoku ze spadochronem.

W zestawie znajdziemy m.in. uchwyt rowerowy, mocowanie do kasku, klips, taśmy zaciskowe oraz adaptery, co daje ogromne możliwości montażu i dopasowania do różnych potrzeb. Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna. Czytelny 2-calowy wyświetlacz LCD umożliwia szybki podgląd nagrań i łatwą nawigację po menu. Na uwagę zasługuje wbudowana, cyfrowa stabilizacja obrazu (nie miały jej przez lata kamery GoPro).

Skrócona specyfikacja kamery sportowej Forever SC-200:

Rozdzielczość nagrywania: Full HD 1080p

Kąt widzenia: 140°

Matryca: 12 Mpix

Wyświetlacz: LCD 2"

Stabilizacja obrazu: Elektroniczna

Wodoodporność: Tak (z obudową)

Akumulator: 900 mAh (do 60 min nagrywania)

Obsługa kart pamięci: microSD do 32 GB

Funkcje dodatkowe: Tryb fotograficzny, detekcja ruchu, mikrofon

Akcesoria w zestawie: Uchwyt rowerowy, mocowanie do kasku, klips, taśmy, adaptery

Waga: 44 g