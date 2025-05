Anbernic RG34XX SP oficjalnie potwierdzony. To będzie wielki krok naprzód

Anbernic RG34XX SP

Czego więc możemy się spodziewać? Otóż poprawne działanie gier z PSX, które korzystały z analogów. I być może więcej RAM przełoży się na nieco lepszą emulację PSP, które również zyska na pojawieniu się analogów. Jest to więc raczej odświeżenie, a nie przełom. Jeśli ktoś już ma starszy model, lub nie planuje grać w tytuły z analogami, to może na nim poprzestać. Za to dla pozostałych osób, którym odpowiada jego budowa, może być on najlepszym wyborem na rynku.