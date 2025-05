Galaxy Watch 8: Samsung porzuca klasyczny okrągły kształt koperty

Portal Android Authority dotarł do grafik zawartych w firmware One UI 8 Watch, które ujawniają wygląd dwóch modeli: Galaxy Watch 8 oraz Galaxy Watch 8 Classic, oznaczonych odpowiednio nazwami kodowymi Fresh8 i Wise8. Zegarki nadal mają okrągłe wyświetlacze, ale ich koperty przypomina bardziej kwadrat z zaokrąglonymi rogami – tzw. „squircle” – bardzo podobny do tego znanego z Galaxy Watch Ultra.