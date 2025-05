Ten szybki i pojemny dysk NVMe może być Twój za jedyne 239 zł

Lexar NQ790

Jest to dysk NVMe 4.0 x4, który oferuje pojemność 1 TB. Jednak równie ważna, jak sama przestrzeń, jest również jego prędkość. Tu możemy liczyć na bardzo przyzwoite 7000 MB/s dla odczytu i 6000 MB/s zapisu. 600 TBW oznacza natomiast, że powinien przetrwać aż 600 cykli zapisywania go do pełna i kasowania plików. Przekłada się to więc na bardzo długie lata korzystania z tego nośnika. A wszystko to za jedyne 239 zł.