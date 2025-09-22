Wiadomości

T-Mobile nie odpuszcza. Routery dalej zablokowane

Nowy regulamin T-Mobile rozwiewa wszystkie wątpliwości. Choć wcześniej pojawiły się sugestie, że operator złagodzi zasady, punkt 1.6 nowego dokumentu mówi wprost: routery i modemy wciąż będą blokowane.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:10
3
Regulamin mówi jasno

21 września 2025 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja regulaminu usługi "Rok Internetu" w T-Mobile na kartę. Najważniejszy zapis znalazł się w punkcie 1.6, który nie pozostawia miejsca na interpretacje. Bonusowe gigabajty można wykorzystać wyłącznie w telefonach, smartfonach i urządzeniach niebędących modemami ani routerami.

Magentowy operator precyzuje nawet, że jeśli karta SIM zostanie włożona do routera lub modemu, transmisja danych w ramach bonusu zostanie automatycznie zablokowana. T-Mobile wyjaśnia, że ograniczenie ma chronić sieć przed przeciążeniami.

Advertisement

Z Bonusu możesz korzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Jeśli Twoja Karta SIM będzie znajdowała się w urządzeniu typu modem lub router, to transmisja danych w ramach Bonusu zostanie automatycznie zablokowana. W tym przypadku będziesz mógł korzystać z Mobilnego Internetu zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentach składających się na Twoją Umowę lub warunkami opisanymi w regulaminach usług, jeśli z takich korzystasz. Ograniczenie to ma na celu przeciwdziałanie grożącym przeciążeniom Sieci.

czytamy w punkcie 1.6 nowego regulaminu

Dla porównania, tak ten zapis brzmiał we wcześniejszej wersji regulaminu:

Z Oferty możesz skorzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Bonus nie działa w modemach i routerach. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie grożącym przeciążeniom Sieci.

Czyli w zasadzie nic się nie zmieniło. Routery jak były blokowane, tak będą blokowane nadal. T-Mobile dodał tylko, że przekładając kartę SIM do routera, będziesz mógł nadal skorzystać z gigabajtów dostępnych w ramach podstawowego pakietu danych czy innych promocji.

Dlaczego T-Mobile blokuje routery?

T-Mobile podtrzymuje swoją argumentację: coraz więcej osób korzystało z usług przeznaczonych dla telefonów w routerach i modemach, a intensywne użycie powodowało obciążenia sieci.

Nie możemy do tego dopuścić w trosce o komfort większości użytkowników.

przekonuje T-Mobile Polska

W praktyce oznacza to, że wcześniejsze nadzieje na pełną swobodę były złudne. Punkt 1.6 regulaminu jasno mówi, że routery i modemy pozostają wykluczone. To rozwiewa wszelkie wątpliwości, które pojawiły się po mylącym komunikacie T-Mobile z połowy sierpnia.

O T-Mobile Go! możesz podyskutować na naszym Forum, w tym temacie.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile