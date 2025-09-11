Kilka kliknięć, wielka pomoc. T-Mobile rusza z akcją dla seniorów

Pomoc w aplikacji Mój T-Mobile

T-Mobile ruszył z akcją "Okaż Serce, przekaż Serca", która potrwa do 11 listopada 2025 roku. To prosty sposób na wsparcie osób starszych, które z powodu braku dostępu do technologii często czują się wykluczone. Wystarczy otworzyć aplikację Mój T-Mobile, wejść do zakładki Moments i odblokować specjalną ofertę. Każde kliknięcie oznacza przekazanie 50 Serc na rzecz Fundacji TV Puls "Pod Dębem".

Klienci mogą powtarzać tę czynność dowolną liczbę razy. Im więcej Serc uda się zebrać, tym większe wsparcie finansowe trafi do fundacji. Jeśli społeczność T-Mobile uzbiera 1 milion Serc, operator przekaże 45 tys. zł. W przypadku 2 milionów suma wzrośnie do 50 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup laptopów dla seniorów z placówek opiekuńczych.

T-Mobile od lat wspiera seniorów

Nowa akcja to kolejny krok w ramach projektu "Sieć Pokoleń". T-Mobile już wcześniej organizował warsztaty z obsługi smartfonów, uruchomił infolinię "8 dla seniora" oraz przekazywał laptopy do domów opieki. Teraz do tej pomocy mogą dołączyć także klienci, którzy w kilka sekund zrobią coś dobrego dla innych.