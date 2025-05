T-Mobile startuje z nowym konkursem. Uchwyć wspólne chwile na zdjęciu i wygraj

Wiadomości

Dokładnie dzisiaj, 6 maja 2025 roku, T-Mobile inauguruje konkurs fotograficzny pod hasłem „ZDJĘCIA, KTÓRE ŁĄCZĄ”, skierowany do uczestników programu lojalnościowego Magenta Moments. To doskonała okazja, by uwiecznić cenne momenty spędzane z bliskimi i zdobyć atrakcyjne nagrody, które umilą kolejne wspólne chwile.