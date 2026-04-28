T-Mobile z prezentem na majówkę. Docenisz to

T-Mobile przygotował specjalną niespodziankę na majówkę, udostępniając klientom w ramach programu Magenta Moments darmowy pakiet 1 GB internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej. Dzięki temu klienci magentowej sieci bez obaw o dodatkowe koszta będą mogli dzielić się zdjęciami, korzystać z nawigacji czy wyszukiwać atrakcję podczas zagranicznych wyjazdów.

Kto i do kiedy może skorzystać

Promocja jest dostępna dla abonentów T-Mobile, użytkowników ofert na kartę (taryfa GO!) oraz klientów MIX i Heyah na kartę od 28 kwietnia do 4 maja 2026 roku. Otrzymany pakiet 1 GB jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Należy pamiętać, że niewykorzystane gigabajty po tym okresie przepadają, a sam bonus można uruchomić tylko raz.

Pakiet obejmuje kraje Unii Europejskiej w Strefie Roamingowej 1A, a w przypadku abonentów, użytkowników MIX i Heyah na kartę, dodatkowo obowiązuje w Albanii, Czarnogórze i Macedonii Północnej.

Aktywacja darmowych gigabajtów jest niezwykle prosta i odbywa się za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile. Wystarczy zalogować się do programu Magenta Moments lub przejść do zakładki Usługi i zlecić uruchomienie pakietu, wybierając opcję Chcę zrealizować teraz.