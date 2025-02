T-Mobile ma już ponad 3500 stacji bazowych z 5G w paśmie C

Jak w każdą środę, T-Mobile podał najnowsze informacje o postępach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C. Choć jeszcze niedawno, nawet tydzień temu, operator obliczał, że dostarcza sygnał 5G Bardziej do 1/3 populacji Polski, teraz przekonuje, że w zasięgu jest już niemal połowa mieszkańców naszego kraju.

A jak to wygląda konkretnie w liczbach? T-Mobile ujawnił właśnie w raporcie finansowym za 2024 rok, że ma w swojej sieci mobilnej 12,5 tysiąca stacji bazowych. Z kolei według najnowszych, dzisiejszych danych uwzględniających rozbudowę zasięgu 5G wynika, że T-Mobile ma 3508 stacji bazowych z dostępem do 5G w paśmie C, co stanowi około 28% wszystkich stacji.



Od zeszłej środy magentowy operator rozszerzył zasięg 5G bardziej na 13 nowych stacjach bazowych. Choć nie jest to wiele, T-Mobile przekonuje, że poprawę zasięgu powinni dostrzec mieszkańcy Garwolina, Iławy, Kielc, Lubina i Ostrołęki. Do 5G Bardziej dołączyły też dwie nowe lokalizacje: wieś Chmielno i miasto Jasło.