T-Mobile Polska 2024: Rok rekordów i dynamicznego rozwoju

Świetna kondycja finansowa spółki pozwoliła nam zrealizować ogólnopolski projekt inwestycyjny budowy nowoczesnej sieci 5G, docierając do prawie połowy populacji Polski i stając się liderem zasięgu 5G w paśmie C w ciągu zaledwie jednego roku. Jednocześnie byliśmy w stanie zintensyfikować wydatki na wzmocnienie naszej marki poprzez intensywną komunikację marketingową, zwiększając rozpoznawalność i wspierając sprzedaż, szczególnie w czwartym kwartale. Wyniki jasno pokazują, że osiągnęliśmy i utrzymaliśmy pozytywną dynamikę rynkową, zdobywając klientów i umacniając naszą pozycję, co w konsekwencji doprowadziło do imponującego osiągnięcia: wzrostu we wszystkich segmentach we wszystkich kwartałach. Dotrzymaliśmy obietnicy zapewnienia zrównoważonego wzrostu finansowego, co stawia nas w bardzo dobrej pozycji na wejściu w rok 2025.

- Juraj Andras, członek Zarządu T-Mobile Polska ds. finansowych