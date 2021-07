Motorola Edge 20 i Edge 20 Pro w bazie TENAA

Motorola Edge 20 i Edge 20 Pro pojawiły się w bazie TENAA. Przeciek potwierdza wygląd oraz kluczowe parametry smartfonów.

To, że już wkrótce swoją premierę będą miały nowe smartfony Motoroli, nie jest żadną tajemnicą. To znaczy, formalnie jest tajemnicą, ale że każdego tygodnia na ich temat pojawia się po kilka przecieków... sami rozumiecie. Mowa oczywiście o modelach Edge 20 i Edge 20 Pro, które już wkrótce zajmą miejsce na szczycie portfolio producenta. Jako że ich sklepowy debiut zbliża się wielkimi krokami, urządzenia trafiły na certyfikację do organizacji TENAA, dzięki czemu udało się potwierdzić kolejnych kilka szczegółów na ich temat.

Tańsza Motorola Edge 20 zgodnie z wcześniejszymi plotkami powinna zostać wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 778G - tak w każdym razie sugeruje taktowanie rzędu 2,4 GHz. Urządzenie ma być dostępne w wersjach z 6, 8 lub 12 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe, zamiast standardowej informacji o parametrach aparatu tutaj mamy jedynie wzmiankę, że będzie miał "więcej niż 8 MP".

Motoroli Edge 20 Pro bliżej z kolei do prawdziwego flagowca. Urządzenie ma być wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz peryskopowy aparat. Urządzenie dostępne będzie w tych samych konfiguracjach pamięci, co tańszy wariant. Wyświetlacz to z kolei jednostka OLED o przekątnej 6,67" i rozdzielczości 1080x2400. Przeciek zdradza również pojemność akumulatora, która wynosić ma 4230 mAh.

Wpis w bazie TENAA zawiera również zdjęcia obydwu urządzeń. Jak widać, ich design będzie bardzo zbliżony.

Zobacz: Motorola Moto G50 5G taniej w ofercie tygodnia Orange

Zobacz: Motorola Defy powraca: wzmocniony telefon do zadań specjalnych w Polsce od 1 lipca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, TENAA

Źródło tekstu: TENAA, GSMArena