Asus ROG Phone 7 Pro to najwydajniejszy smartfon z Androidem

AnTuTu opublikowało ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem, dostępnych na chińskim rynku. Liderem stało się urządzenie, które pod nieco zmienioną nazwą możemy kupić również w Polsce.

Najwydajniejsze smartfony kwietnia 2023

W świecie Androida, gdy szukamy najwydajniejszych smartfonów, tak naprawdę liczy się teraz tylko jeden układ SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Potwierdza to najnowszy ranking AnTuTu, gdzie w TOP10 najwydajniejszych smartfonów nie ma ani jednego urządzenia napędzanego czymś innym. Jest za to lider, który mocno odstaje od pozostałych. To Asus ROG Phone 7 Pro (16/512 GB), który zgarnął 1325814 punktów. Smartfon ten jest sprzedawany w Polsce jako Asus ROG Phone 7 Ultimate.

Pozostałe smartfony z TOP10 to:

Oppo Find X6 Pro 16/512 GB (1309873),

Nubia RedMagic 8 Pro 16/512 GB (1308918),

OnePlus 11 16/512 GB (1303761),

Vivo X90 Pro+ 12/512 GB (1301223),

iQOO 11 Pro 16/512 GB (1298225),

Xiaomi 13 Ultra 16/1024 GB (1294396),

iQOO 11 16/512 GB (1287849),

Meizu 20 Pro 12/512 GB (1287104),

Redmi K60 Pro 12/512 GB (1278447).

Najwydajniejsze średniaki kwietnia 2023

AnTuTu opublikowało również listę najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki, a raczej z jej górnej części. Najlepszym wynikiem za kwiecień może się pochwalić model Redmi Note 12 Turbo, napędzany Snapdragonem 7+ Gen 2 z 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci masowej. Smartfon osiągnął wynik 965589 punktów. Pozostałe smartfony z TOP10 są wymienione na zamieszczonej poniżej infografice.

Zobacz: Lubisz sam naprawiać smartfony? Z tymi modelami pójdzie Ci najłatwiej

Zobacz: Rynek smartfonów z kolejnymi spadkami. Apple dogania Samsunga

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Asus

Źródło tekstu: AnTuTu