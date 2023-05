Lubisz sam naprawiać smartfony? Z tymi modelami pójdzie Ci najłatwiej

Smartfony psują się z różnych powodów, a ich naprawa może być kosztowna i czasochłonna. Jeśli jednak masz odpowiedni umiejętności i narzędzia, możesz spróbować sam doprowadzić swoje urządzenie do lepszego stanu. Nie z każdym jednak smartfonem poradzisz sobie równie łatwo.

ElectronicsHub przyjrzał się 228 modelom smartfonów w serwisie iFixit, analizując dostępne instrukcje naprawy dla każdego z nich oraz obliczając, jaki procent z nich jest określany jako "łatwy". To pozwoliło wybrać i uszeregować modele, które są najłatwiejsze do naprawy. W podobny sposób postąpiono ze smartfonami umiarkowanymi, trudnymi i bardzo trudnymi do naprawy, oceniając w procentach tę "trudność". Sprawdzono również przewidywany czas naprawy.

Motorolę Moto G7 naprawisz najłatwiej i najszybciej

Zacznijmy od bardziej optymistycznego rankingu. Okazuje się, że najlepszym do samodzielnej naprawy smartfonem jest Motorola Moto G7, w której 50% napraw określono jako łatwe. Ten smartfon naprawimy również najszybciej, bo w zaledwie 25 minut. W pierwszej trójce zmieściły się jeszcze dwa Samsungi: Galaxy A40 (42,9%, 32,6 min.) i Galaxy S22 Ultra (33,3%, 48,1 min.).

Te smartfony lepiej oddaj do serwisu

Jednym ze smartfonów najtrudniejszych do samodzielnej naprawy jest Google Pixel 7. Jego wynik w skali trudności, podobnie jak grupy innych urządzeń, wyniósł 100%. Ubiegłoroczny smartfon giganta z Mountain View ma również najdłuższy czas naprawy, wynoszący ponad godzinę (60,3 min.).

Lubisz naprawiać smartfony? Wybierz Asusa, unikaj Sony

Jeśli popatrzymy na marki smartfonów, najłatwiejsze do naprawy są smartfony firmy Asus. Łatwość naprawy wynosi w ich przypadku średnio 30,3%, a czas naprawy to tylko 22,8 minuty. Na drugim końcu skali jest Sony, z trudnością naprawy na poziomie 93,5%. Średni czas naprawy to 35 minut.

Smartfony różnych producentów były czasem łatwiejsze do naprawy, a czasem trudniejsze. Przez ostatnią dekadę mocno spadła łatwość naprawy smartfonów firmy Google, poprawiła się za to łatwość naprawy iPhone'ów. W 2022 roku mocno poprawiła się łatwość naprawy smartfonów Samsunga, jednak nie wróciła jeszcze do poziomu z 2014 roku i lat wcześniejszych.

