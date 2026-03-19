Sieć 6G już w 2028 roku. Zapowiada Donald Trump

Rząd USA jest bardzo zainteresowany przyspieszeniem harmonogramu wdrożenia sieci szóstej generacji. Już w grudniu zeszłego toku administracja Donalda Trumpa przygotowała wstępną dokumentację określającą założenia wdrożenia 6G, do czego miało dojść najwcześniej za cztery lata. Teraz jednak sprawy nabierają tempa.

Donald Trump: chcę 6G na Igrzyska Olimpijskie

Nate Tibbit, wiceszef ds. globalnych spraw rządowych i publicznych w firmie Qualcomm, ujawnił, że administracja Trumpa na poważnie myśli o szybszym włączeniu 6G. POTUS oczekuje, że sieć w tym standardzie będzie gotowa do komercyjnego wdrożenia w 2029 roku.

Administracja Donalda Trumpa zwróciła się do firmy Qualcomm o pokierowanie pracami nad stworzeniem co najmniej trzech urządzeń obsługujących 6G jeszcze przed tym terminem. Mają one zostać zaprezentowane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. Do realizacji tego planu potrzebna jest jednak odpowiednia infrastruktura, przynajmniej w wersji pilotażowej, oraz solidne podstawy regulacyjne. Pierwotnie zakładano, że do komercyjnego wdrożenia na szerszą skalę dojdzie dopiero w 2030 roku.

Pomysł przygotowania trzech komercyjnych urządzeń w ciągu najbliższych dwóch lat jest oceniany jako wyzwanie praktycznie niemożliwe do realizacji. Amerykańscy eksperci branżowi podchodzą do tych planów ze sporym sceptycyzmem, głównie dlatego, że fundamenty 6G po prostu jeszcze nie istnieją.

Oczekuje się, że standard 6G nabierze pierwszych kształtów dopiero w 2028 roku, jako część rekomendacji 3GPP Release 21. Jego pełna finalizacja pochłonie co najmniej kilka kolejnych miesięcy. Dla porównania komercyjne sieci 5G uruchomiono w Stanach Zjednoczonych około 7 lat temu i dopiero teraz osiągnęły one dojrzałość, docierając do około 99% Amerykanów. Obecnie amerykańscy operatorzy znajdują się we wczesnej fazie wdrażania standardu 5G-Advanced (5.5G), opartego na specyfikacji 3GPP Release 18.