Xiaomi z rekordowymi wynikami za 1Q2021

Firma Xiaomi ogłosiła swoje wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Chiński producent osiągnął najlepsze w historii przychody oraz zysk

pierwszym kwartale 2021 roku całkowite przychody i skorygowany zysk netto Xiaomi znacznie przekroczyły oczekiwania rynku. Całkowity przychód za ten okres wyniósł 76,9 mld RMB (12,0 mld dolarów), co stanowi wzrost o 54,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Skorygowany zysk netto za ten okres wyniósł 6,1 mld RMB (0,95 mld USD), co stanowi wzrost o 163,8% w ujęciu rocznym.

Przegląd wyników kwartalnych

Poziom globalnej sprzedaży smartfonów dał firmie pewną pozycję w pierwszej trójce producentów. Xiaomi nadal zwiększało swoją konkurencyjność na rynku smartfonów premium. W pierwszym kwartale 2021 roku sprzedaż smartfonów rosła, a przychody ze sprzedaży smartfonów zwiększyły się o 69,8% rok do roku, do 51,5 miliarda RMB (8,1 mld USD). Globalne dostawy smartfonów w tym okresie osiągnęły poziom 49,4 mln sztuk, a marża zysku brutto dla biznesu smartfonów wyniosła 12,9%. Według firmy Canalys, firma utrzymała trzecią pozycję pod względem sprzedaży smartfonów na świecie w tym kwartale, odnotowując udział w rynku na poziomie 14,1%.

Biznes smartfonów Xiaomi w Chinach kontynentalnych również utrzymał swój szybki wzrost. Jak podaje Canalys, w pierwszym kwartale 2021 roku Xiaomi awansowało na 4. pozycję, zdobywając udział w rynku na poziomie 14,6%.

Według danych firm zewnętrznych, udział Xiaomi w rynku smartfonów online w Chinach kontynentalnych wzrósł do 38,0% w pierwszym kwartale 2021 roku z 18,5% w pierwszym kwartale 2020 roku. W międzyczasie Xiaomi zwiększyło również swoją obecność w sprzedaży detalicznej offline w Chinach kontynentalnych. Na dzień 30 kwietnia 2021 roku liczba sklepów detalicznych firmy przekroczyła 5500, co oznacza wzrost o ponad 2300 sklepów w porównaniu z 31 grudnia 2020 roku.

Duża oferta produktów premium przyczyniła się do silnego wzrostu Xiaomi na rynku smartfonów z tego segmentu. W pierwszym kwartale tego roku globalna sprzedaż smartfonów grupy w cenie detalicznej równej lub wyższej od 3000 RMB w Chinach kontynentalnych oraz 300 euro lub równowartości tej kwoty na rynkach zagranicznych przekroczyła 4 miliony sztuk. Ponadto, zgodnie z danymi innych firm, udział Xiaomi w rynku smartfonów w cenie od 4000 RMB do 6000 RMB w Chinach kontynentalnych wzrósł do 16,1% w pierwszym kwartale 2021 roku z 5,5% w pierwszym kwartale 2020 roku.

Doskonałe wyniki strategii „Smartphone × AIoT”

W pierwszym kwartale 2021 roku podstawowa strategia Xiaomi „Smartphone × AIoT” przyczyniała się do osiągania doskonałych wyników. Segment produktów IoT i lifestyle odnotował dobre wyniki, a przychody wzrosły o 40,5% rok do roku do 18,2 mld RMB (2,85 mld USD). W pierwszym kwartale 2021 roku globalna sprzedaż inteligentnych telewizorów Xiaomi osiągnęła poziom 2,6 miliona sztuk. Według All View Cloud („AVC”), dostawy telewizorów firmy zajęły pierwsze miejsce w Chinach kontynentalnych przez 9. kwartał z rzędu i utrzymały się w pierwszej piątce na świecie.

Ponadto, wielkoekranowe inteligentne telewizory Xiaomi nadal zdobywały powszechne uznanie na rynku. Według AVC, telewizory Xiaomi i Redmi nadal zajmowały pierwsze miejsce pod względem wielkości sprzedaży detalicznej na rynku modeli o przekątnej powyżej 70 cali w Chinach kontynentalnych, z udziałem w rynku wynoszącym 29,0%, ponieważ wielkość sprzedaży detalicznej wzrosła o ponad 160% rok do roku.

Segment IoT i produktów z ekosystemu Xiaomi również kontynuował swój szybki wzrost na rynkach zagranicznych. Przychody z tych produktów na rynkach zagranicznych wzrosły w kwartale o 81,1% w ujęciu rok do roku. Hulajnogi elektryczne, oczyszczacze powietrza, Mi Box i inne produkty cieszyły się dużą popularnością.

Na 31 marca 2021 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) na platformie AIoT osiągnęła 351,1 miliona sztuk. Liczba użytkowników z pięcioma lub więcej urządzeniami podłączonymi do naszej platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) osiągnęła 6,8 mln, co stanowi wzrost o 48,9% w ujęciu rocznym.

Gwałtowny wzrost w Europie

W pierwszym kwartale 2021 roku przychody Xiaomi z rynków zagranicznych wzrosły o 50,6% rok do roku, do 37,4 mld RMB (5,85 mld USD). Udział rynkowy Xiaomi w pierwszym kwartale uplasował się w pierwszej piątce firm produkujących smartfony pod względem dostaw w 62 krajach i regionach na świecie, a w 12 krajach i regionach był numerem 1. Xiaomi poprawiło swoją pozycję na kluczowych rynkach. Według firmy Canalys, w pierwszym kwartale 2021 roku firma po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dwójce w Europie po wzroście sprzedaży smartfonów o 85,1% rok do roku, co pozwoliło nam utrzymać udział w rynku na poziomie 22,7%.

Xiaomi po raz drugi z rzędu zajęło 1. miejsce w Europie Wschodniej, ponieważ liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 81,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co pozwoliło osiągnąć 32,5% udziału w rynku. Xiaomi po raz pierwszy zajęło również pierwsze miejsce w Rosji z udziałem w rynku wynoszącym 32,1%.

Grupa utrzymała pozycję lidera w Europie Zachodniej, gdzie jej udział w rynku wzrósł do 16,6% dzięki wzrostowi liczby sprzedanych smartfonów o 89,3% rok do roku. Grupa zajęła pierwsze miejsce w Hiszpanii po raz piąty z rzędu, osiągając udział w rynku na poziomie 35,1%. Ponadto, pozycja rynkowa Xiaomi wzrosła do 2. miejsca we Włoszech, utrzymała 3. miejsce w Niemczech i Francji oraz po raz pierwszy weszła do pierwszej piątki w Wielkiej Brytanii, a wszystko to przy wzroście sprzedaży przekraczającym 90% rok do roku. Ponadto, Xiaomi po raz 14 z rzędu zajęło pierwsze miejsce w Indiach pod względem liczby sprzedanych smartfonów, gdzie jego udział w rynku wynosi 28,3%.

Pozycja Xiaomi w Ameryce Łacińskiej wzrosła do 3. miejsca, ponieważ liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 161,7% rok do roku i osiągnęła 11,5% udziału w rynku. Ponadto, Xiaomi zajęło 3. miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 87,8% rok do roku. Z kolei w Afryce Xiaomi zajęło miejsce nr 4, liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 191% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według stanu na 31 marca 2021 roku, Xiaomi nawiązało również współpracę z ponad 150 operatorami na całym świecie.

Innowacje technologiczne jako podstawa lepszego życia

Nieustanne dążenie Xiaomi do wprowadzania najnowocześniejszych technologii i innowacji stanowi podstawę rozwoju i wzrostu grupy. W pierwszym kwartale 2021 roku Xiaomi odnotowało wydatki na badania i rozwój w wysokości 3,0 miliardów RMB (0,47 mld USD), co stanowi wzrost o 61,0% w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Grupa umożliwia zwiększenie wytrzymałości, superszybkie ładowanie i solidniejszą wydajność produktów. Innowacje te są świadectwem nieustannych wysiłków w kierunku odkrywania i przesuwania granic innowacji technologicznych. W przyszłości Xiaomi nadal będzie zwiększać nakłady na badania i rozwój oraz zatrudniać globalne talenty technologiczne w celu nieustannego dążenia do innowacji w zakresie podstawowych technologii oraz inteligentnej produkcji.

Źródło tekstu: Xiaomi