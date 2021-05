Xiaomi usunięte z czarnej listy USA. Już nie jest „komunistyczną chińską firmą wojskową”

Udziałowcy Xiaomi mogą odetchnąć ulgą. Amerykański sąd wydał prawomocne orzeczenie, w którym unieważniono sankcje nałożone na Xiaomi przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz zdjęto z niej kategorię „komunistycznej chińskiej firmy wojskowej”.

Zapowiedzi, że Xiaomi uda się w pełni odzyskać dobre imię w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już dwa tygodnie temu, a teraz sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sąd Okręgowy Dystryktu Kolumbii całkowicie zniósł zakaz inwestowania w Stanach Zjednoczonych.

Sprawa ciągnęła się od końca stycznia. Wtedy to administracja odchodzącego już prezydenta Donalda Trumpa nałożyła na 9 chińskich firm zakaz inwestowania, zaliczając je do kategorii „komunistyczna chińska firma wojskowa”. Wśród nich było Xiaomi, które trafiło na „czarną listę” Departamentu Obrony. Zdaniem Pentagonu, firma miała być kontrolowana przez chińskie wojsko, mieć powiązania z państwowym aparatem komunistycznych Chin i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To poważne zarzuty.

W myśl tamtej decyzji Xiaomi miało podlegać zakazowi inwestycyjnemu obowiązującemu już od 15 marca. Jednocześnie amerykańscy inwestorzy zostali zobowiązani do zbycia swoich udziałów w Xiaomi i pozostałych firmach z „czarnej listy” Pentagonu do 11 listopada 2021 r.

Xiaomi zareagowało błyskawicznie. Firma złożyła oficjalną skargę na Departament Obrony USA, określając decyzję o dodaniu firmy do czarnej listy „niezgodną z prawem i niekonstytucyjną”. Chiński producent przekonywał wtedy, że nie jest kontrolowany przez chińskie wojsko, a duża część jego akcjonariuszy to inwestorzy z USA. Trzech z dziesięciu największych akcjonariuszy Xiaomi to amerykańskie grupy inwestycyjne.

Xiaomi skarżyło się także na to, że postępowanie Departament Obrony z góry pozbawiło firmę możliwości dochodzenia swoich racji w procesie sądowym. W sumie mogło to spowodować dla Xiaomi nieodwracalne szkody finansowe i wizerunkowe. W marcu Sąd Okręgowy Dystryktu Kolumbii przychylił się do argumentów Xiaomi i nakazał Pentagonowi wstrzymanie restrykcji wobec tego producenta.

Sprawa była dalej rozpatrywana aż do szczęśliwego dla firmy zakończenia. Amerykanie mogą dalej inwestować w Xiaomi.

Xiaomi Polska wydało oświadczenie w tej sprawie. Oto jego treść:

Firma Xiaomi ma przyjemność poinformować, że 25 maja 2021 r. o godz. 16:09 (czasu wschodniego) Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii wydał ostateczne postanowienie o uchyleniu Decyzji Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych o uznaniu Spółki za „Komunistyczną Chińską Firmę Wojskową" (CCMC). Unieważniając to oznaczenie, sąd formalnie zniósł wszelkie ograniczenia w zakresie możliwości nabywania lub posiadania papierów wartościowych Spółki przez osoby i firmy z USA. Spółka jest wdzięczna za zaufanie i wsparcie ze strony swoich globalnych użytkowników, partnerów, pracowników i akcjonariuszy. Firma ponownie podkreśla, że jest otwartą, przejrzystą, notowaną na giełdzie, niezależnie zarządzaną i prowadzoną korporacją. Firma będzie nadal dostarczać użytkownikom niezawodne produkty i usługi z zakresu elektroniki użytkowej oraz nieustannie tworzyć niesamowite produkty w uczciwych cenach, aby umożliwić wszystkim na świecie lepsze życie dzięki innowacyjnym technologiom.

