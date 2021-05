Xiaomi nr 1 w Polsce - zagraża mu tylko Samsung

Xiaomi w I kwartale 2021 roku sprzedało w Polsce najwięcej smartfonów - wynika z najnowszego raportu firmy Canalys.

Polacy już na dobre dali się przekonać, że #xiaomilepsze. Tak w każdym razie wynika z najnowszego raportu firmy Canalys, według którego Xiaomi jest obecnie liderem polskiego rynku smartfonów. Chiński producent w I kwartale 2021 miał zagarnąć dla siebie aż 32 procent udziału w rynku, jednocześnie notując wzrost sprzedaży o 42 procent względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Po piętach Xiaomi depcze Samsung. Koreański producent zajmuje silną drugą pozycję z 30 procent udziału w rynku oraz wzrostem w skali roku o 32 procent. Na odległym trzecim miejscu uplasowało się Apple z 8 procentami udziału.

Xiaomi liderem w całej Europie Środkowo-Wschodniej

Co nie powinno być zaskoczeniem, Polska to nie jedyny rynek, na którym Xiaomi notuje sukcesy. Z tego samego raportu dowiadujemy się, że chiński producent zajmuje pozycję lidera w cały regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do Xiaomi należy 32 procent udziału w rynku. Tutaj także jego najgroźniejszym konkurentem pozostaje Samsung z 31 procentami udziału w rynku, natomiast trzecie miejsce z 8 procentami przypada Apple.

Źródło zdjęć: Canalys, własne

Źródło tekstu: Canalys