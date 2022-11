T-Mobile po 3Q2022: stabilne wyniki mimo wzrostu kosztów

T-Mobile Polska musi się mierzyć ze wzrostem kosztów operacyjnych. Jednak dzięki większym przychodom, operator może się pochwalić stabilnym wynikiem EBITDA AL, a także dalszym wzrostem liczby klientów.

Na koniec września 2022 roku T-Mobile Polska miał 12,3 mln klientów. To o 214 tysięcy więcej niż trzy miesiące wcześniej oraz o 896 tysięcy więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2021 roku. Wzrost liczby klientów nastąpił we wszystkich segmentach firmy, również abonamentowym, w obrębie którego w ciągu ostatniego kwartału liczba przyłączeń netto wzrosła o 61 tysięcy (+3,4% rok do roku). Jak podał Urząd Komunikacji Elektronicznej, w trakcie trzeciego kwartału magentowy operator ponownie nie tylko osiągnął najlepszy wynik przenośności numerów spośród czterech największych operatorów mobilnych w kraju, ale także jako jedyny z nich zanotował pozytywny bilans w tym obszarze.

Zwiększaniu bazy klientów, co pozytywnie wpływa na wyniki operatora, towarzyszy wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń, stale rosnąca sprzedaż usług światłowodowych oraz rosnący udział klientów sięgających po pakiety konwergentne, obejmujące usługi głosowe, Internet światłowodowy i ofertę telewizyjną. Efektem tego wszystkiego był wzrost przychodów o 3,8% rok do roku do 1,67 mld zł.

Mimo zwiększonych przychodów, wynik EBITDA AL wzrósł o 0,2%, czyli utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku i wyniósł 458 mln zł. Do takiego stanu przyczyniły się rosnące koszty operacyjne, przede wszystkim cen energii, która stanowi najwyższy koszt działania sieci T‑Mobile. Magentowi w trzecim kwartale wydali na zakupu energii aż o 74% więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną, trzeci kwartał zaliczamy do udanych. Dzięki ofercie konwergentnej przyciągamy już nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny, które chętnie sięgają po pełne pakiety usług. Konsekwentne skupienie na potrzebach klientów oraz jakości ich doświadczeń umożliwia nam zwiększanie ich lojalności wobec naszej marki. Wzrost przychodów odnotowany w tym kwartale, będący konsekwencją dobrych wyników rynkowych, umożliwił nam skompensowanie znaczącego wzrostu kosztów działalności. To potwierdza, że konsekwentna realizacja naszej strategii doskonale sprawdza się nawet w trudniejszym otoczeniu rynkowym.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile Polska

W obszarze odpowiedzialnego biznesu, trzeci kwartał 2022 roku w T-Mobile Polska upłynął pod znakiem konsekwentnej realizacji firmowej strategii ESG, która koncentruje się przede wszystkim wokół obszarów climate, circularity, digital inclusion oraz people. Ostatnie miesiące to start inicjatywy „Planeta ma znaczenie”, która ma na celu edukację w zakresie prawidłowego recyklingu starych urządzeń i zachęcenie klientów do zwrotu nieużywanych smartfonów. Operator kontynuował także działania na rzecz wsparcia osób z Ukrainy. Początek nowego roku szkolnego był świetną okazją do rozwoju strategicznej współpracy z miastem Lublin. Firma przekazała na rzecz przebywających tam dzieci 2000 plecaków szkolnych. Dodatkowo, sfinansowała koszt zatrudnienia dwojga nauczycieli z Ukrainy w lubelskich placówkach na cały rok szkolny.

T-Mobile jest liderem technologicznym, co wymaga od nas wysokiego poziomu inwestycji, nawet w czasach pełnych wyzwań. Dlatego podstawą naszej strategii w obszarze finansów zawsze było zachowanie siły i stabilności finansowej firmy - to konsekwentne podejście dziś procentuje. Oprócz wydatków związanych między innymi z inwestycjami w sieć, czy wzrostem kosztów działalności z jakimi borykają się dziś wszystkie firmy, mierzymy się ze wzrostom cen energii elektrycznej, która stanowi największy z kosztów działania naszej sieci. Fakt, że udało nam się skompensować wzrost kosztów świadczy o najwyższej odporności naszej firmy na wahania rynkowe.

– powiedział Juraj Andras, członek zarządu, dyrektor finansowy T‑Mobile Polska

T-Mobile słucha klientów

W 2022 roku T‑Mobile wdrożył system Medallia, pozwalający na bieżąco śledzić satysfakcję klientów. Od startu programu w lutym, klienci operatora wypełnili ponad 175 tysięcy ankiet. Pozwoliło to między innymi wdrożyć usprawnienia zaproponowane przez samych klientów, na przykład zmianę cyklu bilingowego.

Badaniom ankietowym poddawane są również nowe usługi, w tym oferta konwergentna Magenta Dom. W pierwszej fali badania klienci wysoko ocenili całą ofertę, co znalazło także odzwierciedlenie w we wzroście sprzedaży prawie o połowę w stosunku do wcześniejszego kwartału.

T-Mobile podaje, że wsłuchiwał się w głosy klientów również przy tworzeniu pierwszych magentowych smartfonów 5G. Obecnie większość Polaków korzysta ze smartfonów w cenie do 1000 zł, a z ofertą „Bez limitu” T Phone 5G mieści się właśnie w tym pułapie cenowym, a T Phone Pro 5G przekracza tę kwotę o zaledwie kilkadziesiąt złotych (przy zakupie telefonu z droższym abonamentem). Modele te w pierwszym miesiącu sprzedaży stanowiły blisko 6% ogółu sprzedaży smartfonów w T-Mobile Polska.

T-Mobile dla firm

W segmencie masowym rynku biznesowego T‑Mobile zanotował wzrost liczby klientów. Coraz częściej wybierają oni wyższe warianty taryfowe MagentaBIZNES oraz sięgają po Internet 5G. Także lojalność klientów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – 9 na 10 klientów zostaje w T-Mobile na stałe. W segmencie największych przedsiębiorstw odnotowano trend wzrostu zainteresowania firm usługami ICT, Data Center i cyberbezpieczeństwa.

W tym czasie T‑Mobile pozyskało szereg kontraktów na usługi dla klientów publicznych. Były to między innymi umowy na usługi transmisji danych w 329 lokalizacjach dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostarczenie IPV VPN i dostępu do internetu dla PKP Intercity, świadczenie usługi transmisji danych WAN dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz pozyskanie kontraktu na świadczenie usług mobilnych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

T-Mobile inwestuje w sieć

W ciągu roku wielkość transmisji danych w sieci mobilnej T‑Mobile wzrosła o około 40%. By temu sprostać, operator modernizuje swoją sieć i przygotowuje ją na zwiększone obciążenia. W trzecim kwartale T-Mobile Polska zmodernizował około 400 stacji bazowych, kontynuował rozwój sieci 5G na posiadanych częstotliwościach (mid-band), a także zwiększył liczbę stacji przyłączonych do sieci za pomocą łączy światłowodowych. Działania te pozwoliły T‑Mobile na utrzymanie pierwszego miejsca w rankingach prędkości pobierania danych w rankingach RFBenchmark i SpeedTest.pl.

Rozpoczęty przez T‑Mobile proces wyłączania sieci 3G w celu przeznaczenia pasma 900 MHz na budowę sieci nowszych generacji przebiega zgodnie z założeniami i do końca trzeciego kwartału był rozszerzany o wybrane powiaty województwa łódzkiego. W kolejnych miesiącach roku operator planuje objąć wyłączeniem kolejne powiaty województwa łódzkiego i mazowieckiego, by zakończyć projekt wyłączenia 3G do końca 2023 roku. Co ważne, wyłączenie sieci 3G przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w magentowej sieci.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln 3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln 4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln 1Q22 7,866 mln 3,979 mln 11,845 mln 2Q22 7,932 mln 4,175 mln 12,107 mln 3Q22 7,993 mln 4,328 mln 12,321 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7% 3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3% 4Q21 1,775 mld zł* -/505 mln zł* -/28,5%* 1Q22 1,580 mld zł -/452 mln zł -/28,6% 2Q22 1,621 mld zł -/465 mln zł -/28,1% 3Q22 1,667 mld zł -/458 mln zł -/27,5%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

