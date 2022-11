InPost chwali się wynikami finansowymi za 3Q2022. Jest czym

Grupa InPost osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2022 roku. W ujęciu rocznym przychód firmy wzrósł o 32,6%, natomiast skorygowany zysk EBITDA był o 11,5% wyższy niż rok wcześniej.

W minionym kwartale InPost odnotował zdecydowany wzrost wolumenów w Polsce. W części poza platformą Allegro było to +43% rok do roku, natomiast w kanale Allegro +11%. Liczba użytkowników korzystających z Paczkomatów wyniosła w 3Q2022 16,3 miliona, czyli o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Trzeci kwartał był kolejnym, w którym dynamicznie rozwijaliśmy się na każdym z naszych głównych rynków. Rozwój ten był możliwy dzięki konsumentom, którzy cenią w usługach InPost wygodę i elastyczność oraz sprzedawcom e-commerce, którzy znajdują u nas możliwość oferowania szybkich i atrakcyjnych cenowo dostaw dla swoich klientów.

– powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPostu

W trzecim kwartale Grupa Inpost obsłużyła 178,8 mln przesyłek, o 32% więcej niż rok wcześniej. W Polsce wzrost ten wyniósł 26% (przy dynamice rynku na poziomie 24%), we Francji 34 % (przy stagnacji na rynku), a w Wielkiej Brytanii aż 227% (przy spadku rynku na poziomie 8%).

InPost we wszystkich krajach intensywnie rozwijał swoją sieć Paczkomatów. W III kwartale zainstalowanych zostało ponad 2000 nowych maszyn i na koniec kwartału było ich 26330, w tym: 19254 w Polsce (+17% w porównaniu z końcem 2021 roku), 1653 we Francji (+428%) i 4333 w Wielkiej Brytanii (+38%). W tym ostatnim kraju uruchomiono pierwszy Paczkomat w kształcie litery L.

Realizując strategię klientocentryczności, we Francji uruchomione zostały testy aplikacji mobilnej, której wdrożenie będzie realizowane w oparciu o doświadczenia z rynku polskiego. Otworzona została także nowa sortownia w Harnes, która jednocześnie jest największą pod względem powierzchni sortownią w Grupie InPost. Uruchomiono też zwroty towarów bez opakowań we współpracy z Amazonem.

W Wielkiej Brytanii nastąpił skokowy wzrost liczby użytkowników Paczkomatów. Wpłynęło na to między innymi zwiększenie zagęszczenia sieci urządzeń. W głównych miastach, takich jak Londyn, Birmingham czy Manchester, 46% mieszkańców ma 7 minut spacerem do najbliższej maszyny InPostu. Wzrost użytkowników i wolumenów na tym rynku był jednak przede wszystkim efektem wprowadzenia znanej z polskiego rynku usługi dla klienta biznesowego, czyli nadań typu Paczkomat – Paczkomat.

Pracujemy nad tym, aby zapewnić stały wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach: w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii, zarówno w czwartym kwartale jak i w całym 2023 roku. Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości otoczenie rynkowe, czyli wysokie koszty paliw, energii, pracy i usług, pozwoli utrzymać wzrost dostaw do urządzeń Paczkomat oraz

w kanale PUDO, które są konkurencyjną cenowo opcją. Biorąc to pod uwagę w trzecim kwartale nadal dynamicznie rozbudowywaliśmy naszą sieć urządzeń Paczkomat powiększając ją o 2064 nowych urządzeń i osiągając na koniec kwartału liczbę 26330 maszyn w całej Grupie. Strategicznym celem InPostu jest stałe podnoszenie efektywności naszych usług, co ma także wymierny wpływ na ograniczenie emisji CO 2 do środowiska. Tylko jeden Paczkomat w Polsce ogranicza emisję CO 2 o 53 kg dziennie – czyli tyle, ile rocznie pochłania 3000 drzew. Ponieważ ograniczenie negatywnego wpływu biznesu na środowisko jest potrzebą chwili, jesteśmy przekonani, że oferta InPost zapewnia bardzo potrzebne rozwiązania dla sektora logistycznego.

– skomentował prezes zarządu InPostu

Dobre wyniki InPostu za 9 miesięcy tego roku są efektem wzrostu wolumenów oraz poprawy rentowności. To pozytywny prognostyk dla wyników za cały rok, jednak od połowy października rynek rośnie w tempie umiarkowanym, co może wskazywać na to, że spodziewana od dłuższego czasu presja inflacyjna odczuwalna dla polskiego konsumenta zaczyna stawać się faktem. Niemniej jednak można oczekiwać, że pozytywny wpływa na marże w IV kwartale będą miały coroczne podwyżki cen kontraktowych. Proces podwyżek będzie kontynuowany do końca I kwartału 2023 roku.

Zarząd Grupy InPost w perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewa się zwiększenia udziałów rynkowych we wszystkich kluczowych dla firmy krajach.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: InPost