Allegro zapowiada kolejne zmiany. Będzie drożej

Allegro zapowiada kolejne w ostatnim czasie podwyżki cen usług. Tym razem dotyczą one popularnej usługi Allegro Smart. Będzie drożej, rosną też limity dla bezpłatnych dostaw.

W październiku Allegro dwa razy informowało swoich klientów o zmianach w regulaminach i cennikach, co skutkowało podwyżkami cen usług. Początek listopada przynosi kolejny taki komunikat – a tym razem dotyczy on popularnej usługi Allegro Smart.

Wiadomość o nowych zasadach Allegro rozsyła w e-mailach do klientów. Na wstępie uspokaja, że użytkownicy, którzy mają miesięczną lub roczną subskrypcję wykupioną przed 21 listopada, do jej zakończenia nie zostaną objęci zmianami.

Nowe zasady Allegro Smart będą obowiązywać dla subskrypcji przedłużonych na kolejny okres lub kupionych od 21 listopada, od godziny 9:00.

Allegro Smart – co się zmienia?

Co się więc dokładnie zmienia w popularnej usłudze? Dla subskrypcji przedłużonych lub zakupionych od 21 listopada 2022 Allegro wprowadza minimalną kwotę zakupów od jednego sprzedającego, która gwarantuje bezpłatną dostawę:

z 40 zł na 45 zł – w przypadku dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru,

– w przypadku dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru, z 40 zł na 65 zł – dla przesyłek kurierskich.

Co ważne, zmienia się też cena rocznej subskrypcji – z 49 zł na 59,90 zł. Nie zmieni się za to cena miesięcznej subskrypcji Smart – to nadal 10,99 zł.

Allegro zapowiada także inne zmiany w regulaminie usługi Smart. Wynika z nich, że platforma:

doprecyzowuje zakres usługi (dostawa najwcześniej następnego dnia roboczego ),

), określa zasady dzielenia się Allegro Smart w nowym programie dla grup rodzinnych (będzie ważny do 30 czerwca 2023 r. – regulamin),

w nowym programie dla grup rodzinnych (będzie ważny do 30 czerwca 2023 r. – regulamin), wskazuje też nowe warunki, które uprawniają Allegro do zmiany umowy, w tym ceny usługi i minimalnej kwoty zakupów, która gwarantuje bezpłatną dostawę (nowa klauzula modyfikacyjna i waloryzacyjna).

Allegro podkreśla też, że jeśli klient ma zapisaną kartę płatniczą, to w dniu przedłużenia subskrypcji platforma nie pobierze od niego automatycznie opłaty i nie przedłuży subskrypcji na nowych warunkach. Klient zostanie powiadomiony mejlowo, że subskrypcja się zakończyła. Od 21 listopada subskrypcję trzeba będzie przedłużyć samodzielnie.

Wszystkie zmiany w regulaminie Allegro Smart dla subskrypcji przedłużonych lub zakupionych od 21 listopada 2022 zostały zebrane w tym dokumencie. Dodane fragmenty są zaznaczone na niebiesko, a usunięte zostały przekreślone.

Zobacz: Allegro zapowiada zmiany. Będzie drożej

Zobacz: Allegro też drożeje. Więcej zapłacimy za dostawę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł., Allegro