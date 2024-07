Koalicja 15 X bierze się za umowy na telefon. Decyzja 12 lipca

Dzisiaj (12 lipca) w Sejmie odbędzie się kilka głosowań nad ważnymi dla obywateli ustawami. Jedno z nich dotyczy prawa komunikacji elektronicznej i wprowadzi duże zmiany w umowach na telefon oraz internet.

Dzisiaj w Sejmie jedno z głosowań powinno zakończyć prace nad prawem komunikacji elektronicznej, które wprowadzi w naszym kraju jedną z unijnych dyrektyw. Polska płaci aż 50 tys. euro kary za każdy dzień opóźnienia, więc czas goni. Ustawa mogła zostać przegłosowana jeszcze za czasów poprzedniego rządu, ale kością niezgody były tzw. przepisy lex pilot. Teraz ustawa wróciła po poprawkach — informuje Business Insider.

Zmiany w umowach na telefon i internet

Ustawa, z perspektywy konsumentów, wprowadzi kilka ważnych zmian w umowach na telefon i internet. Przede wszystkim osoba zawierająca taką umowę ma otrzymywać krótkie i precyzyjne podsumowanie najważniejszych warunków. W nim mają znajdować się między innymi wszystkie zamówione usługi, należne opłaty i czas trwania zobowiązania.

Poza tym nowe prawo ograniczy wysokość kar, jakie klienci płacą za zerwanie umowy przed czasem. Często są one wyższe niż wysokość zobowiązań do końca trwania umowy, co teraz nie będzie już dozwolone. Poza tym konsumenci mają otrzymywać informacje o najlepszych taryfach na usługi danej firmy, z których rzeczywiście korzysta.

Trzecia ważna zmiana to precyzyjnie określona wysokość ceny przelewu ze zwrotem niewykorzystanych środków prepaid. Do tej pory operatorzy sami ustalali, ile klient musi za to zapłacić. Po wprowadzeniu prawa komunikacji elektronicznej cena nie będzie mogła być wyższa niż 1 zł. Chodzi o sytuacje, gdy na umowie prepaid zmieniamy operatora lub rozwiązujemy umowę, a na koncie zostały jakieś środki. Te będą musiały być nam zwrócone.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider