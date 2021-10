Polacy spędzają w sieci ponad 23 lata swojego życia

Przeciętny Polak spędza w Internecie niemal jedną trzecią swojego życia – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy NortVPN. Tylko część tego czasu to praca.

Nowe badanie przeprowadzone przez dostawcę wirtualnych sieci prywatnych NordVPN ujawniło, że Polacy spędzają w Internecie 23 lata, 5 miesięcy i 16 dni swojego życia. W porównaniu ze średnią długością życia, która w Polsce wynosi 77,8 lat, jest to prawie jedna trzecia. Zamieszczona poniżej grafika pokazuje, jak wypadamy pod tym względem w porównaniu z niektórymi innymi krajami.

W typowym tygodniu przeciętny Polak korzysta z Internetu przez prawie 51 godzin, co odpowiada ponad dwóm dobom. Łącznie daje to 110 dni w roku oraz ponad 23 lata w całym życiu. Z tych 51 godzin tygodniowo, prawie 16 godzin spędza się na pracy, a pozostałe niemal 35 godzin – na różnych działaniach online. Przeciętna godzina, w której Polacy zaczynają przeglądać Internet każdego dnia, to 9:01. Wylogowują się dopiero o 21:49.

W mediach społecznościowych spędzamy najwięcej czasu

Największą ilość czasu tygodniowo – 7 godzin i 4 minuty – Polacy spędzają na przeglądaniu platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter. Tylko godzinę mniej – 6 godzin i 2 minuty – spędzają na oglądaniu filmów, na przykład na YouTube. Kolejne 4 godziny i 38 minut tygodniowo przeznaczają na oglądanie programów telewizyjnych i filmów, na przykład na platformie Netflix czy HBO GO, podczas gdy 3 godziny i 20 minut spędza się, słuchając muzyki na Spotify, Amazon Music, Deezerze i innych podobnych platformach.

Zadanie życia codziennego, takie jak bankowość internetowa, zajmuje naszym rodakom 3 godziny i 18 minut tygodniowo, natomiast 2 godziny i 49 minut spędzają oni na szukaniu informacji, a 1 godzinę i 44 minuty na zakupach online.

Większość z nas stara się ułatwić i wzbogacić swoje codzienne życie o kilka różnych platform i usług internetowych, jednak prawie nikt nie myśli o swoim bezpieczeństwie online i prywatności danych dostarczanych aplikacjom i stronom internetowym. Długie godziny spędzone w Internecie sygnalizują jedynie zwiększone ryzyko stania się kolejną ofiarą cyberprzestępców – obecne globalne okoliczności sprawiają, że są oni jeszcze bardziej aktywni.

– powiedział Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności cyfrowej w NordVPN

Przeciętny tydzień Polaka w Internecie:

zakupy online – 1 godzina 44 minuty,

oglądanie seriali/filmów – 4 godziny 38 minut,

korzystanie z mediów społecznościowych – 7 godzin 4 minuty,

słuchanie muzyki – 3 godziny 20 minut,

oglądanie filmików – 6 godzin 2 minuty,

życie codzienne – 3 godziny 18 minut,

szukanie informacji – 2 godziny 49 minut,

wideorozmowy – 1 godzina 30 minut,

granie – 1 godzina 39 minut,

zajęcia/poradniki online – 1 godzina 28 minut,

wyszukiwanie przepisów – 1 godzina 45 minut,

praca – 15 godzin 56 minut,

łącznie: 50 godzin 39 minut.

Polacy ujawniają swoje dane osobowe

Z badania wynika, że co trzeci Polak (35,3%) nie wyobraża sobie dnia bez Internetu lub polega na Internecie, zajmując się większością swoich hobby (29,4%), a taka zależność zmusza go do dzielenia się wieloma poufnymi informacjami. Do najczęściej ujawnianych publicznie danych należą: imię i nazwisko (82,2%), data urodzenia (74,9%), pełny adres zamieszkania (62,9%), zawód (36,8%), status związku (33,3%), a także rozmiar odzieży (28,1%) oraz to, co lubią i to, czego nie lubią internauci (26,3%).

Dodatkowo, co czwarta osoba z Polski publicznie ujawniła swój numer PESEL (24,5%) oraz dane konta bankowego (22,4%)!

Po zapytaniu, z czego mogliby zrezygnować, by ich dane osobowe zostały trwale usunięte z Internetu, Polacy podawali gry wideo (27,6%), marihuanę (27,3%) i alkohol (24,7%).

Dzisiaj większość naszego życia może być prowadzona online: od dokonywania płatności po zapewnianie sobie rozrywki za pomocą programów telewizyjnych i gier. I dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia online. Spersonalizowane wiadomości tworzące poczucie nagłości, podejrzany lub nieznany nadawca, używanie niepoprawnego języka, niepewne załączniki i linki – to pierwsze oznaki oszustwa, na które należy uważać. Otwieraj tylko załączniki od osób, którym ufasz, a jeśli masz jakieś wątpliwości – nie wahaj się omówić sprawy ze swoimi kolegami i przyjaciółmi.

– dodał Daniel Markuson

Badanie zostało zlecone przez NordVPN i przeprowadzone przez firmę Norstat w dniach 23-30 sierpnia 2021 roku. Grupą docelową badania była reprezentatywna grupa mieszkańców Polski w wieku 18-74 lat.

Źródło zdjęć: John Schnobrich / Unsplash, NordVPN

Źródło tekstu: NordVPN