Play z UPC będzie drugim co do wielkości dostawcą internetu stacjonarnego – przekonuje SpeedTest.pl, prezentując najnowszy ranking szybkości polskiego internetu. Połączenie obu sieci da obopólne korzyści, zarówno techniczne, jak i wizerunkowe.

SpeedTest.pl zamieścił dziś najnowszy ranking szybkości internetu w Polsce – za wrzesień 2021. W omówieniu wyników pomiarów dokonanych przez użytkowników platformy znalazło się też kilka słów komentarza na temat efektów przejęcia UPC przez Play, w którym wykorzystano własne dane z pomiarów SpeedTest.pl i ankiet platformy.

Zobacz: Internet w Polsce przyspieszył po wakacjach. SpeedTest.pl podsumowuje wrzesień 2021

SpeedTest.pl przekonuje, że Play wraz z UPC zostanie drugim co do wielkości dostawcą internetu stacjonarnego, a wraz z własną bazą klientów usług dedykowanego, mobilnego dostępu do internetu stanie się jednym z najpopularniejszych dostawców internetu w polskich gospodarstwach domowych. Przejęcie UPC definitywnie kończy długoletnią erę strategii, w której w Play dominowała oferta tylko lub głównie mobilna. Teraz fioletowy operator stanie się poważnym graczem konwergentnym.

Drugim, ważnym rynkowo elementem, który SpeedTest.pl wymienia jako korzyść dla Playa, jest prędkość internetu – obecnie średnia prędkość internetu domowego w sieci Play wynosi 26,7 Mb/s, a w UPC 184,4 Mb/s. Ma to dać sprzedawcom Playa zupełnie nową argumentację podczas prezentacji oferty.

SpeedTest.pl zamieścił także mapki, które mają obrazować potencjał obydwu sieci. Przedstawiają one rozkład liczby testów i prędkości pobierania dla internetu domowego w sieci Play i UPC za 12 ostatnich miesięcy.

Liczba testów w SpeedTest.pl wykonanych przez użytkowników internetu domowego za pośrednictwem Wi-Fi w sieciach Play (z lewej) i UPC (z prawej) wykonanych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy

Średnia prędkość pobierania danych uzyskana przez użytkowników internetu domowego za pośrednictwem Wi-Fi w sieciach Play (z lewej) i UPC (z prawej) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Analiza zasięgów pokazuje, że fuzja łączy szeroki zasięg sieci mobilnej Play (ale z niższymi prędkościami) z dostępnym głównie w dużych i średnich miastach bardzo szybkim Internetem UPC.

SpeedTest.pl zauważa też, że UPC wzmacnia technologicznie Playa, zwiększając pojemność sieci dostępowej. Problemem Playa jest to, że wzrost bazy klientów i jednostkowej konsumpcji danych powoduje wzrost ruchu, który plasuje Playa w grupie operatorów o największym wolumenie mobilnej transmisji danych w Europie. To z kolei sprawia, że parametry szybkości internetu są słabsze od tego, który oferuje T-Mobile oraz Orange. Jak przekonuje SpeedTest.pl, w celu optymalizacji sieci mobilnej Play będzie migrował klientów z ofert mobilnego, domowego dostępu do internetu (generujących wysoki odsetek ruchu w całym ruchu operatorów mobilnych) do ofert kablowych UPC.

Co to da? Zwolnienie zasobów na sieci mobilnej poprawi jakość internetu dla użytkowników smartfonów, którzy stanowią fundament biznesowy mobilnego ramienia Play. Jednocześnie powinna zwiększyć się satysfakcja dotychczasowych klientów mobilnego internetu dedykowanego. Dodatkowo infrastruktura UPC to także gwarancja dobrej jakościowo TV.

Szansą dla obydwu sieci ma być zwiększenie się bazy klientów UPC o usługi Play. Według badań SpeedTest.pl (na podstawie ponad 5200 ankiet użytkowników UPC) zdecydowana większość klientów internetu UPC ma oferty komórkowe operatorów innych niż Play. Teraz Play będzie mógł pozyskiwać takich klientów, oferując im bardziej atrakcyjne oferty konwergentne. Atutem ma być także to, że UPC swoim zasięgiem pokrywa duże i średnie miasta, a więc najbardziej pożądany przez operatorów segment klientów wielkomiejskich.

Jako ilustrację tego zjawiska SpeedTest.pl przedstawił kolejne porównanie mapek – wykorzystanie sieci w Warszawie. UPC jest tu jednym z największych graczy na rynku, a oferty internetu domowego/mobilnego (z routerami) od operatorów mobilnych w dużych miastach są raczej uzupełnieniem szybkich łączy stacjonarnych.

Liczba testów SpeedTest.pl w Warszawie wykonanych przez użytkowników Internetu domowego za pośrednictwem Wi-Fi w sieciach Play (z lewej) i UPC (z prawej) wykonanych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy

SpeedTest.pl porusza także kwestię siły obydwu marek. Z badań platformy testowej, przeprowadzonych na podstawie 77 tys. ankiet wynika, że UPC jest jednym z dwóch najbardziej pożądanych przez klientów dostawców internetu domowego w Polsce. Marka UPC dobrze się kojarzy, więc jej wygaszenie przez Play będzie mało prawdopodobne, Z drugiej strony utrzymywanie dwóch marek jest droższe, więc SpeedTest.pl przekonuje, że po okresie przejściowym UPC stanie się „dywizją Home” w Play.

Zobacz: Nie, Play nie korzysta z roamingu w Plusie (Aktualizacja)

Zobacz: Play kupuje UPC Polska - wielkie przejęcie stało się faktem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SpeedTest.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl