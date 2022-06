Pilne! mObywatel w końcu zastąpi dowód osobisty

Cyfrowy dowód osobisty w aplikacji mObywatel będzie w myśl prawa w pełni zrównany z tradycyjnym plastikowym dokumentem. Nowa wersja apki pozwoli także na uwierzytelnianie profilu zaufanego. Zmian jest więcej. Projekt odpowiedniej ustawy został przyjęty do wykazu Prac Rady Ministrów.

W kwietniu rząd ogłosił rewolucyjne zmiany związane z projektem mObywatel 2.0. Aplikacja oraz witryna internetowa mają tworzyć zintegrowaną, cyfrową platformę, która pozwoli w nowoczesny sposób załatwiać różne sprawy urzędowe.

Na przeszkodzie do realizacji tego pomysłu znajdują się jednak ograniczenia prawne. Zawarte w mObywatelu cyfrowe dokumenty nie są w pełni zrównane z analogicznymi dokumentami wydanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej.

Ma to zmienić nowa ustawa. Pracę nad jej projektem ruszyły już w kwietniu. Dziś Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, poinformował na konferencji prasowej, że projekt ustawy o aplikacji mObywatel został właśnie przekazany do wykazu prac Rady Ministrów. Jeżeli zostanie przyjęty i skierowany do dalszego obiegu, największa przeszkoda w wykorzystaniu cyfrowych dokumentów zostanie zniesiona.

Nowy mObywatel – co zakłada projekt ustawy?

Ustawa w pełni zrówna w skutkach prawnych tradycyjny dowód osobisty z elektronicznym w aplikacji mObywatel. Główne założenia projektowanych zmian to:

w jednym miejscu znajdzie się podstawa prawna dotycząca funkcjonowania aplikacji mObywatel,

dotycząca funkcjonowania aplikacji mObywatel, dokumenty tradycyjne zostaną zrównane pod względem prawnym z tymi cyfrowymi, dostępnymi w aplikacji mObywatel – w tym dokument mObywatel z dowodem osobistym,

z tymi cyfrowymi, dostępnymi w aplikacji mObywatel – w tym dokument mObywatel z dowodem osobistym, w aplikacji mObywatel będzie można realizować płatności za usługi świadczone przez podmioty publiczne,

za usługi świadczone przez podmioty publiczne, aplikacja mObywatel będzie mogła służyć do uwierzytelniania profilu zaufanego ,

, w aplikacji mObywatel będzie otrzymywał urzędowe powiadomienia ,

, aplikacja pozwoli też na logowanie do publicznych usług i systemów.

Nowa ustawa ma także przyczynić się do upowszechnienia korzystania z usługi mLegitymacji szkolnej i studenckiej odpowiednio przez uczniów i studentów. Zmiany prawne oznaczać mają również uproszczenie współpracy z usługodawcami, którzy chcieliby udostępniać swoje usługi w aplikacji mObywatel.

Co to wszystko oznacza w praktyce? Rząd przekonuje, że dzięki nowemu mObywatelowi:

nie trzeba będzie nosić dowodu osobistego, legitymacji studenckiej, karty mieszkańca,

dowodu osobistego, legitymacji studenckiej, karty mieszkańca, będzie można korzystać z dokumentów elektronicznych na co dzień ,

, będzie można płaci online za usługi publiczn e,

e, każdy będzie miał szybki dostęp do swoich danych ,

, będzie można korzystać z urzędowych usług online ,

, użytkownik już o niczym nie zapomni dzięki powiadomieniom push.

Jak wynika z danych KPRM, aplikacja mObywatel doczekała się pod koniec kwietnia 7 817 604 instalacji.

