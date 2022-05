mObywatel 2.0 nadchodzi. To będzie prawdziwa rewolucja

Aplikację mObywatel czekają kolejne zmiany. Rząd nakreślił założenia projektu mObywatel 2.0, z którym wiążą się liczne ułatwienia, w tym także nowy portal pozwalający załatwić w jednym miejscu wszystkie urzędowe sprawy.

Określenie „mObywatel 2.0” nie odnosi się do wersji aplikacji mobilnej, bo np. na Androida przekroczyła ona już numer 3. Ma to odzwierciedlać ogół zmian, które przedstawił na wydarzeniu Impact’22 Janusz Cieszyński, sekretarz stanu KPRM. Ma to być „nowa filozofia tworzenia e-usług”.

Na #IMPACT22 pokazujemy plany na nadchodzący rok. mObywatel2.0 to:

✅płatności

✅pełnomocnictwa

✅prawa jazdy



ale też nowa filozofia tworzenia e-usług🙂



Zapraszam do obejrzenia i komentowania pierwszych makiet⬇️https://t.co/UugWWteJ45 — Janusz Cieszyński (@jciesz) May 11, 2022

mObywatel 2.0 – co nowego?

Projekt mObywatel 2.0 to już nie tylko aplikacja mobilna w smartfonach, ale rozbudowany serwis internetowy dostępny pod adresem mobywatel.gov.pl. Twórcy chcą, żeby mObywatel w nowej odsłonie był jednym miejscem, w którym będzie można załatwić sprawy ze wszystkich urzędów. mObywatel ma przypominać, porządkować i wysyłać powiadomienia o korespondencji urzędowej.

Z założeń wynika, że nowa aplikacja mObywatel wyśle użytkownikowi powiadomienia, gdy na przykład dostanie on zwrot podatku, dofinansowanie z gminy czy decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje również o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty czy paszport.

Docelowo rząd chce sprawić, by wszystkie wiadomości z urzędów były dostępne w jednej skrzynce.

mObywatel będzie jak twój asystent. Przypomni o ważnych sprawach urzędowych, uporządkuje je i umieści w jednym miejscu

– przekonują twórcy nowego mObywatela 2.0.

mObywatel ma też pozwolić na e-Pełnomocnictwo. W aplikacji i na stronie będzie można udzielić pełnomocnictwa innej osobie, załatwić sprawę jako pełnomocnik przez e-usługę i w urzędzie, a także zweryfikować e-pełnomocnictwo, używając kodu QR.

mObywatel 2.0 będzie zintegrowany z rejestrami: Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Rejestrami Agencji, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Twórcy zapowiadają też, że mObywatel będzie korzystał ze zintegrowanego systemu e-Płatności w urzędach.

Tak jak udało się w urzędach upowszechnić płatności bezgotówkowe, teraz chcemy dać każdej jednostce sektora finansów publicznych możliwość przyjmowania, bez opłat dla obywatela i prowizji dla urzędu, płatności on-line

– wyjaśnia Janusz Cieszyński.

System e-Płatności w urzędach zapewni automatycznie wypełnione formularze, wybór metody płatności i monitorowanie jej statusu, brak prowizji, natychmiastową realizację wpłat, a także kalendarz i powiadomienia o zbliżających się płatnościach.

📲 Polacy pokochali mobilne płatności - korzysta z nich 10 milionów Polaków. My chcemy je umożliwić także w urzędach - minister @jciesz na @ImpactCEE #IMPACT22 pic.twitter.com/0qo6AFCosR — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) May 11, 2022

mObywatel 2.0 przyniesienie też usprawnienia dotyczące prawa jazdy. Wystawienie elektronicznego dokumentu od wpisania do systemu informacji o zdanym egzaminie ma trwać 0,3 sekundy. Zanim nowy kierowca dostanie fizyczny dokument, będzie mógł od razu korzystać z jego elektronicznej wersji. Rząd zapowiada także wiążącą się z nowym portalem Centralną Ewidencję Kierowców 2.0, cyfrowe teczki kierowców i możliwość cyfrowego wystawiania wniosków w wydziałach komunikacji.

💬0,3 sekundy - tyle trwa mrugnięcie okiem. Chcemy aby mniej więcej tyle wynosił czas oczekiwania na prawo jazdy, po zdanym egzaminie. Zanim odbierzemy je w urzędzie, pojawi się ono w naszym mobilnym portfelu z dokumentami - minister @jciesz na @ImpactCEE #mObywatel 2.0 pic.twitter.com/OlKDMmOwDS — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) May 11, 2022

Jak to wszystko będzie wyglądało, można zobaczyć, wchodząc na próbną wersję serwisu poprzez stronę mobywatel.gov.pl. Nowy system zadebiutuje niestety dopiero w przyszłym roku, chociaż część funkcji pojawi się już w roku bieżącym.

