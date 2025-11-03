Ten duński kryminał spodobał się nam od razu. Drugi, za "Wiedźminem"

"Inwigilacja" to serial kryminalny, który wciąga właściwie już od pierwszych minut. I trzeba przyznać, że głównym atutem serialu jest nie tyle obsada (większość aktorów jest dla nas mało znanych), ale fabuła. Duński serial ma w sobie to coś, co sprawia, że mimo braku efektów specjalnych, zostajemy przykuci do ekranu na długie godziny. Zatem, jest to więcej niż pewne, że "Inwigilacja" to doskonała pozycja na długie jesienne wieczory, lub dla tych, którzy są w stanie zarwać noc dla serialu. Serial "Inwigilacja" nie ma rozwleczonej fabuły i można go obejrzeć na dwa razy, albo nawet na raz - składa się bowiem jedynie z pięciu odcinków.