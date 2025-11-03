Polski urząd apeluje w sprawie gotówki. Panika nie jest wskazana
Komisja Nadzoru Finansowego uspokaja Polaków. Nawet w przypadku poważnego kryzysu nie zabraknie nam gotówki.
W ostatnich latach można odnieść wrażenie, że Polacy szczególnie mocno boją się o dostęp do swoich pieniędzy. Jest to spowodowane kilkoma kwestiami. Najpierw pandemią, później wojną w Ukrainie, ale też niedawnymi problemami, jak np. blackout w Hiszpanii i Portugalii. Wisienką na torcie są plany Unii Europejskiej, aby wprowadzić limity na płatności gotówkowe. Jednak KNF uspokaja. Nawet wobec potencjalnego kryzysu nie ma powodów do obaw.
Gotówki nie zabraknie?
Na oficjalnym blogu Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się wpis Emila Radziszewskiego, Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego w KNF. W nim wyjaśnia on, że polskie banki są dobrze przygotowane w obliczu potencjalnych napięć geopolitycznych.
Bank, co do zasady, zobowiązany jest do zwrotu powierzonych środków, w tym także w formie gotówkowej, na każde żądanie deponenta. Nie w każdych okolicznościach jednak taki zwrot jest możliwy bezzwłocznie. W szczególności wypłaty gotówki wymagają albo posiadania instrumentu płatniczego i dostępności bankomatu lub usługi cashback albo udania się do placówki bankowej z obsługą kasową w godzinach jej otwarcia. Dodatkowo, znaczne kwoty gotówki z reguły mogą być wypłacone jedynie w placówce banku i po wcześniejszym umówieniu się z tą placówką, gdyż ze względów bezpieczeństwa gotówka przechowywana jest w placówkach bankowych w ograniczonej ilości.
Jednocześnie dodaje on, że bankomaty nie są wymaganym prawnie kanałem dostępu do środków na koncie. W związku z tym KNF nie może wydawać bankom wytycznych co do liczby i dostępności tego typu urządzeń. Ta wiąże się ściśle z ich rentownością.
UKNF nie identyfikuje obecnie realnych poważnych zagrożeń związanych z zapewnieniem dostępu do środków zdeponowanych w bankach. Polski sektor bankowy, i szerzej – płatniczy, oceniamy jako bezpieczny, wysoko stechnologizowany, bardzo dobrze realizujący usługi transferu środków, a jednocześnie odpowiednio zabezpieczony technologicznie i operacyjnie na wypadek sytuacji kryzysowych. Niezależnie od udziału w zaawansowanych systemach płatności elektronicznych, zdecydowana większość banków detalicznych posiada sieć placówek dostarczających obsługę kasową, a UKNF wymaga, aby obsługa taka była zapewniona choćby w minimalnym zakresie. Jeżeli jednak dla kogoś szybki i bezpośredni dostęp do gotówkowego zwrotu środków powierzonych bankowi jest szczególnie istotny, powinien bardziej szczegółowo zapoznać się ze zróżnicowaną ofertą banków w tym zakresie.
Z wpisu może się też dowiedzieć, że gwałtowne sytuacje, jak niedawny blackout w Hiszpanii oraz Portugalii, a także awarie systemu teleinformatycznego mogą wpływać na dostęp do środków, ale nie na ich bezpieczeństwo. Środki Polaków mają być w pełni bezpieczne na kontach.
Po stronie deponentów najrozsądniejszym postępowaniem w tego typu sytuacjach jest zachowanie spokoju i unikanie pochopnych, podyktowanych emocjami i niekoniecznie racjonalnych decyzji, np. co do zamiany bezpiecznego depozytu w znaczące kwoty gotówki.