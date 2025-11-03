Polski urząd apeluje w sprawie gotówki. Panika nie jest wskazana

Bank, co do zasady, zobowiązany jest do zwrotu powierzonych środków, w tym także w formie gotówkowej, na każde żądanie deponenta. Nie w każdych okolicznościach jednak taki zwrot jest możliwy bezzwłocznie. W szczególności wypłaty gotówki wymagają albo posiadania instrumentu płatniczego i dostępności bankomatu lub usługi cashback albo udania się do placówki bankowej z obsługą kasową w godzinach jej otwarcia. Dodatkowo, znaczne kwoty gotówki z reguły mogą być wypłacone jedynie w placówce banku i po wcześniejszym umówieniu się z tą placówką, gdyż ze względów bezpieczeństwa gotówka przechowywana jest w placówkach bankowych w ograniczonej ilości.

pisze Emil Radziszewski z KNF.