Sprzęt

Anbernic RG DS w przedsprzedaży. Specyfikacja jest adekwatna do niskiej ceny

To oczywiście hiperbola. Jednak parametry są na tyle słabe, że można by mieć wątpliwości, czy wszystkie gry z 3DS-a na nim ruszą.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:26
0
Anbernic RG DS, znany z przecieków jako Anbernic DS będzie wyjątkową konsolą pod kątem swojej konstrukcji. Dwa ekrany i rysik w zestawie sprawią, że sprawdzi się o wiele lepiej przy emulacji dwuekranowych konsol Nintendo. Jest to o tyle ważne, że obecnie trudno o Nintendo DS w dobrym stanie nawet na rynku wtórnym. Na uwagę zasługuje także niska cena urządzenia, która w przedsprzedaży wynosi 93,99 USD, z 99,99 USD ceny pierwotnej. Jednak innowacyjność z niską ceną idą w parze ze słabymi parametrami.

Anbernic RG DS

Nie będzie to demon prędkości. Sercem urządzenia ma być RK3568, czyli układ ARM z czterema rdzeniami Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz. Do tego dochodzą 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Całością ma natomiast zarządzać Android 14. Jest więc dość słabo, chociaż na tyle mocno, aby bez problemu działały gry z Nintendo DS i słabszych sprzętów. Kultowe PSP i PSX również powinny działać przy tej specyfikacji. Jednak te bardziej zaawansowane gry z 3DS-a mogą już budzić pewne wątpliwości, chociaż producent chwali się na filmach uruchamianiem gier z tej platformy. Są to jednak tytuły 2D.

Jeśli chodzi o ekran, to dostaniemy dwa panele 640 × 480 pikseli. Dla porównania Nintendo DS ma panel 256 × 192 pikseli. Skalowanie obrazu nie będzie więc idealne, ale na pewno wystarczające. Bateria 4000 mAh ma natomiast pozwolić na do 6 godzin grania. Nie zabrakło oczywiście Wi-Fi, czy Bluetooth, oraz slotu kart pamięci do 2 TB. Konsole mają trafić do kupujących przed 15 grudnia. 

Image
telepolis
gaming konsole retro Anbernic Anbernic RG DS
Zródła zdjęć: Anbernic
Źródła tekstu: Anbernic