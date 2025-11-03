Samsung rozdaje pieniądze. Do zgarnięcia nawet 2000 zł zwrotu

Samsung właśnie uruchomił nową promocję. Klienci mogą odzyskać nawet 2000 zł za zakup najnowszych produktów marki. Mowa o zwrocie gotówki prosto na konto bankowe. Akcja obejmuje najnowsze składane smartfony Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7, a także tablety i smartwatche.

Zasady są proste, ale trzeba trzymać się kilku terminów.

Ile można odzyskać?

Wysokość zwrotu zależy bezpośrednio od kupionego modelu. Najwięcej, bo aż 2000 zł, Samsung zwraca za zakup Galaxy Z Fold7. Można również odzyskać:

1500 zł zwrotu za zakup smartfonu Galaxy Z Flip7,

za zakup smartfonu Galaxy Z Flip7, 800 zł zwrotu za zakup smartfonu Galaxy Z Flip7 FE, a także tabletu Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra,

za zakup smartfonu Galaxy Z Flip7 FE, a także tabletu Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra, 700 zł zwrotu za zakup zegarka Galaxy Watch Ultra,

za zakup zegarka Galaxy Watch Ultra, 500 zł zwrotu za zakup zegarka Galaxy Watch8 Classic,

za zakup zegarka Galaxy Watch8 Classic, 300 zł zwrotu za zakup zegarka Galaxy Watch8.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji, należy w dniach od 3 do 16 listopada 2025 roku kupić jeden z promowanych produktów u partnera handlowego Samsunga. Ich listę można znaleźć w regulaminie.

Nowo zakupione urządzenie trzeba aktywować do 23 listopada tego roku. W tym celu trzeba uruchomić smartfon, tablet lub zegarek na terytorium Polski i mieć dostęp do Internetu.

W aplikacji Samsung Members znajdziesz banner z promocją. Aby zgłosić swój udział, kliknij w niego i wypełnij formularz do dnia 30.11.2025 r. Załącz w nim dowód zamówienia i dowód zakupu swojego smartfonu, a także zdjęcia pudełka z widocznym Numerem IMEI. Rejestracja w formularzu zgłoszeniowym możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. informuje Samsung na stronie promocji

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wypłata pieniędzy nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy zwroty. Nawet jeśli kupi cztery urządzenia, zwrot dostanie tylko za trzy.